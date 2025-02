Die Siltronic-Aktie präsentierte sich am Montag mit wechselhafter Tendenz im XETRA-Handel. Nach einem vielversprechenden Handelsstart bei 48,80 EUR bewegte sich das Wertpapier im Tagesverlauf zwischen 47,84 EUR und 48,98 EUR. Besonders bemerkenswert war das Handelsvolumen von über 33.000 gehandelten Aktien, was das große Interesse der Anleger an dem Halbleiterhersteller unterstreicht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 89,75 EUR, das Ende Februar 2024 erreicht wurde, notiert die Aktie derzeit deutlich niedriger, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 85 Prozent signalisiert.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine differenzierte Entwicklung. Während der Umsatz im dritten Quartal 2024 mit 357,30 Millionen EUR ein moderates Wachstum von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete, ging der Gewinn je Aktie von 1,10 EUR auf 0,60 EUR zurück. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,45 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 62,60 EUR, was auf weiteres Entwicklungspotenzial hindeutet. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde auf 0,400 EUR je Aktie festgelegt, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,20 EUR bedeutet.

Anzeige

Siltronic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siltronic-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Siltronic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siltronic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siltronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...