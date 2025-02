Singapur (ots/PRNewswire) -Nach dem jüngsten 1,5-Milliarden-Dollar-Hack, von dem eine große Kryptowährungsbörse betroffen war, veranstaltete HTX eine Live-Diskussion auf X und sein Global Advisor Justin Sun sprach über die wachsenden Sicherheitsbedenken in der Kryptowährungsbranche. Das Gespräch mit dem Titel "Together Against Industry Crisis, Is There a Best Solution for the Security of the Crypto Industry?" (Gemeinsam gegen die Krise der Branche - gibt es eine optimale Lösung für die Sicherheit der Kryptoindustrie?) bot Einblicke von führenden Sicherheitsunternehmen wie SlowMist und GoPlus Security sowie von prominenten Fachleuten.Sicherheit: Eine der wichtigsten Prioritäten für HTXSun betonte, dass die Sicherheit "oberste Priorität" habe und ständige Wachsamkeit und Lernen erfordere. Er veranschaulichte, wie sich die Taktiken der Hacker weiterentwickelt haben, von frühen Angriffen auf Hot Wallets bis hin zu ausgefeilteren Angriffen auf Geldbörsen mit mehreren Signaturen, und erklärte, dass die Börsen ihre Sicherheitsprotokolle kontinuierlich verbessern müssen.Sun betonte, dass Sicherheit wie ein persönliches Gesundheitsmanagement ist, das interne Anstrengungen sowie einen proaktiven Ansatz erfordert. HTX hat ein Multi-Device-Login, Remote-Login-Warnungen, Warnmeldungen bei anormalen Überweisungen und andere Sicherheitsfunktionen implementiert und hat den Merkle Tree Proof of Reserve (PoR) 28 Monate lang in Folge veröffentlicht sowie dabei eine Reservequote von über 100 % aufrechterhalten.Der Einfluss von Sun auf die Sicherheitspraktiken in der gesamten Krypto-LandschaftSuns Einsatz für die Sicherheit erstreckt sich auch auf seine Vision für HTX sowie seine einflussreiche Rolle bei der Gestaltung von Sicherheitspraktiken in der gesamten Krypto-Landschaft. Er ist der Ansicht, dass der Grundsatz der Sicherheit für jedes Unternehmen und jedes Produkt von grundlegender Bedeutung ist. Er nannte die frühe Einführung der nativen Multisignaturfunktionalität in TRON als erfolgreiches Beispiel für proaktives Sicherheitsdesign, welches sein Engagement für die Integration von Sicherheit in die Grundlage seiner Projekte demonstriert. Er wies zudem auf die kürzlich erfolgte Einführung von USDD 2.0 hin und betonte, dass bei der Entwicklung des Systems ein umfassendes Verständnis der Sicherheitsrisiken von Stablecoins zugrunde lag. "Ebenso wie die Börsen sollten auch wir die Sicherheitsmechanismen bei der Entwicklung und dem Betrieb unserer Systeme von Anfang an verstärken, um Sicherheitsvorfällen bestmöglich vorzubeugen", erklärte Sun.Sun verriet auch, dass HTX mit zahlreichen White-Hat-Teams zusammenarbeitet, um kontinuierliche Penetrationstests, Sicherheitsübungen und Schwachstellenanalysen durchzuführen. Die Plattform überwacht aktiv die weltweiten Sicherheitsvorfälle bei Kryptowährungen und untersucht die Prinzipien sowie Methoden von Hackerangriffen für eine effektive Prävention.Umgang mit der Situation und Zusammenarbeit der IndustrieIn Bezug auf die Kontroverse um den Vorschlag von CZ, dass die betroffene Börse die Abhebungen aussetzen sollte, räumte Sun ein, dass der Rat aus Sicht der Börse richtig war. Er erklärte, dass die ersten Stunden nach einem Sicherheitsverstoß entscheidend für die Untersuchung des Problems und die Gewährleistung der Sicherheit sind. Die Aussetzung von Abhebungen ist zwar notwendig, um Risiken auszuschalten, doch sollte der Zeitraum der Aussetzung so kurz wie möglich sein, um die Auswirkungen auf Nutzer zu verringern.Sun rief zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Börsen, Sicherheitsbehörden und der Gemeinschaft auf, um gemeinsam gegen Hacker-Bedrohungen vorzugehen, die gemeinsame Nutzung von Technologien, Sicherheitsinnovationen sowie den Informationsaustausch zu fördern und die gesunde und nachhaltige Entwicklung der Branche zu unterstützen.Das Engagement von HTX für die Sicherheit der NutzerHTX demonstriert seinen Einsatz für die Sicherheit durch einen proaktiven und kontinuierlich verbesserten Ansatz. Die vielschichtige Sicherheitsstrategie der Plattform umfasst die Zusammenarbeit mit führenden Sicherheitsexperten, eine strenge laufende Überwachung, robuste interne Protokolle sowie einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Unterstützung mehrerer Signaturen, Sicherheitswarnungen und die Entschärfung neuer Bedrohungen wie Hashtag-Betrug. Diese umfassende Strategie spiegelt den Einsatz von HTX wider, das Vermögen von Nutzern zu schützen und eine sichere und zuverlässige Handelsumgebung zu fördern. Dieses Engagement wurde durch die spezifischen Anforderungen an das Sicherheitsprotokoll, die Justin Sun auf dem Meetup am 21. Februar in Hongkong vorstellte, noch unterstrichen.Informationen zu HTXHTX wurde 2013 gegründet und hat sich von einer Börse für virtuelle Vermögenswerte zu einem umfassenden Ökosystem von Blockchain-Unternehmen entwickelt, welches den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Finanzderivate, Forschung, Investitionen, Inkubation und andere Geschäftsbereiche umfasst.Als weltweit führendes Gateway zum Web3 verfügen wir über globale Kapazitäten, die es uns ermöglichen, Nutzern sichere und zuverlässige Dienste anzubieten. Unsere Wachstumsstrategie - "Globale Expansion, florierendes Ökosystem, Wohlstandseffekt, Sicherheit und Compliance" - untermauert unseren Einsatz, den Fans virtueller Vermögenswerte weltweit hochwertige Dienstleistungen und Werte zu bieten.Für weitere Informationen zu HTX besuchen Sie bitte HTX Square (https://square.htx.com/) oder https://www.htx.com/ und folgen Sie X, Telegram (https://t.me/htxglobalofficial), Discord (https://discord.com/invite/htx-official). 