Die AFC Energy-Aktie verzeichnete am Handelstag deutliche Verluste an mehreren Börsenplätzen. Im Tradegate-Handel fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 0,104 EUR, während an der Frankfurter Börse sogar ein Minus von 3,6 Prozent auf 0,101 EUR zu verbuchen war. Das Handelsvolumen zeigte sich dabei mit 172.722 gehandelten Aktien auf Tradegate bemerkenswert. Besonders besorgniserregend erscheint die aktuelle Kursentwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch: Von seinem Höchststand bei 0,305 EUR Anfang Juni 2024 hat das Papier mittlerweile erheblich an Wert eingebüßt.

Analysten prognostizieren weitere Herausforderungen

Die Zukunftsaussichten für AFC Energy gestalten sich weiterhin herausfordernd. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktexperten mit einem Verlust von 0,022 GBP je Aktie. Auch in Bezug auf die Dividendenausschüttung gibt es wenig Positives zu berichten - sowohl für das vergangene als auch das laufende Jahr wird keine Dividende erwartet. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden für den 26. Februar 2025 erwartet, wenn AFC Energy seine Bilanz für das vierte Quartal 2024 vorlegen wird.

Anzeige

AFC Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AFC Energy-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten AFC Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AFC Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

AFC Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...