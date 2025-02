Die Meta-Aktie verzeichnete am Handelstag spürbare Einbußen, wobei der Kurs im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 674,98 USD zurückging. Dieser Rückgang erfolgt trotz einer beeindruckenden Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal, in dem der Technologiekonzern seinen Umsatz um beachtliche 20,6 Prozent auf 48,39 Milliarden USD steigern konnte. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Anstieg des Gewinns je Aktie, der sich von 5,46 USD im Vorjahreszeitraum auf 8,24 USD erhöhte. Trotz der aktuellen Kursschwäche notiert die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 414,50 USD, was einem Plus von 62,84 Prozent entspricht.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiterhin Potenzial für die Meta-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 718,00 USD festgelegt. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren sie einen Gewinn je Aktie von 25,21 USD. Allerdings erwarten die Analysten eine leicht reduzierte Dividendenausschüttung von 1,74 USD pro Aktie, verglichen mit 2,00 USD im Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen, die am 23. April 2025 veröffentlicht werden, könnten weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

