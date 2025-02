Solana Spot ETF und XRP Spot ETF kann ja jeder - Canary reicht Antrag auf HBAR Sport ETF ein

Mit dem Regierungswechsel in den USA wechselt auch gleichzeitig die Führung der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Der kryptokritische Leiter Gary Gensler verließ mit Amtsantritt des neuen Präsidenten die Behörde und jetzt hofft die Kryptocommunity natürlich auf einen neuen Leiter, der weniger kritisch gegenüber Kryptowährungen eingestellt ist.

Derzeit leitet Mark T. Uyeda kommissarisch die Behörde, der als Befürworter einer klaren und transparenten Regulierung von Kryptowährungen gilt. Auf ihn soll der ebenfalls kryptofreundliche Paul Atkins folgen. Kein Wunder also, dass die SEC derzeit mit Spot-ETF-Anträgen förmlich überschwemmt wird. Als heißeste Kandidaten für einen Spot ETF werden Solana und XRP gehandelt, bei den Meme-Coins Dogecoin.

Jetzt reichte der Vermögensverwalter Canary einen Spot ETF Antrag für einen Coin ein, den vermutlich die wenigsten auf dem Schirm hatten: HBAR, der native Token des Hedera Netzwerks. Der reagierte zwar nicht mit aufsehenerregenden Kursexplosionen, sondern mit einem moderaten Anstieg von 0,41 %. Akutell notiert der HBAR bei 0,2105 US-Dollar.

Genauer gesagt reichte heute die Nasdaq LLC einen 19-b-4 Antrag für Canary bei der SEC ein. Bei dem 19b-4 Antrag handelt es sich um einen Antrag, den eine Börse in den USA bei der SEC (der Finanzaufsicht) stellt, wenn sie eine Regel ändern oder ein neues Finanzprodukt wie einen Spot ETF anbieten will. Damit beginnt das Prüfverfahren bei der SEC dann offiziell.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptoprojekten, bei denen die nativen Token der Netzwerke als Wertspeicher und Spekulationsobjekte dienen, ist die Fahrtrichtung bei Hedera eine andere. Das Netzwerk selbst ermöglicht sichere und schnelle Transaktionen weltweit. Verwaltet wird Hedera von einem "Governing Council" zu deren Mitgliedern Unternehmen wie Google, IBM oder die Deutsche Telekom gehören.

Der HBAR ist der native Token des Netzwerks, sorgt für die Sicherheit des Netzwerks und dient als Anreiz für die Inhaber.

