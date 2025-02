Die Merck-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung und konnte im XETRA-Handel deutliche Zugewinne verbuchen. Der Pharmawert startete bei 136,65 EUR in den Tag und kletterte im weiteren Verlauf auf einen Tageshöchststand von 138,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 116.000 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund, dass sich der Aktienkurs derzeit nur knapp drei Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 132,80 EUR bewegt.

Analysteneinschätzung und Geschäftsentwicklung

Die Experten zeigen sich weiterhin optimistisch für die Zukunft des Pharmariesen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 183,14 EUR sehen sie erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Diese Einschätzung wird durch die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens gestützt: Im letzten Quartal konnte Merck den Gewinn je Aktie auf 1,86 EUR steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,70 EUR entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 1,8 Prozent auf 5,27 Milliarden EUR. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,72 EUR, während die prognostizierte Dividende bei 2,33 EUR liegt.

