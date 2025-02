Die Aktie von Delivery Hero verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg von mehr als acht Prozent und erreichte zwischenzeitlich einen Wert von 29 Euro. Dieser deutliche Aufschwung steht in direktem Zusammenhang mit der überraschenden Übernahmeankündigung des Wettbewerbers Just Eat Takeaway durch die Tech-Beteiligungsgesellschaft Prosus. Die Nachricht löste in der gesamten Essenslieferbranche eine Welle der Spekulationen über weitere Konsolidierungen aus. Besonders interessant erscheint dabei die Position von Delivery Hero, da Prosus bereits einen bedeutenden Anteil von 30 Prozent am Unternehmen hält und nun durch die geplante Übernahme von Just Eat Takeaway seine Präsenz im Sektor weiter ausbaut.

Marktexperten erwarten weitere Konsolidierung

Die Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die aktuelle Entwicklung erst der Anfang einer umfassenderen Konsolidierungswelle sein könnte. Analysten vermuten, dass Prosus nach der Integration von Just Eat Takeaway möglicherweise auch seine Beteiligung an Delivery Hero ausbauen könnte. Diese Perspektive treibt nicht nur den Aktienkurs von Delivery Hero an, sondern führt auch zu einer positiven Neubewertung des gesamten Sektors. Die Marktexperten sehen in der aktuellen Entwicklung ein klares Signal für die beginnende Neuordnung der Branche, wobei Delivery Hero aufgrund seiner starken Marktposition und der bestehenden Verbindung zu Prosus eine Schlüsselrolle spielen könnte.

