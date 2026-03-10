ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Marke Baemin habe sich 2026 bisher stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montagabend nach einer Datenauswertung. Baemin gehört zur Delivery-Hero-Tochter Woowa./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2E4K43
