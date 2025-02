Präsentation auf IAPS-Konferenz zeigt neueste Ergebnisse auf

Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Antriebseffizienz und Entwickler von Dynamic Motor Drive® (DMD), wird auf dem 13.China International Automobile Propulsion Systems (IAPS) Summit am 4. und 5. März in Shanghai in Zusammenarbeit mit BorgWarner die neuesten Ergebnisse zu DMD in einem hochwertigen Elektrofahrzeug mit verlängerter Reichweite (Range Extended Electric Vehicle, REEV) präsentieren. Außerdem wird John Fuerst, der neu ernannte President und CEO von Tula, als Podiumsteilnehmer an der Roundtable-Diskussion am ersten Konferenztag teilnehmen.

DMD ist eine rein softwarebasierte Technologie, die den Wirkungsgrad von Elektroantrieben bei niedriger Last durch pulsierendes Drehmoment nahe dem Spitzenwirkungsgrad verbessert. Dies verbessert die Effizienz elektrifizierter Fahrzeuge und unterstützt sowohl den Weg als auch den Übergang zu E-Fahrzeugen Hybrid-Kraftstoffeffizienz und elektrische Reichweite bei gleichzeitiger Beibehaltung der Geräusch- und Vibrationspegel in Produktionsqualität.

Tula hat in Zusammenarbeit mit BorgWarner DMD in einem hochwertigen REEV mit internen Permanentmagnetmotoren an Vorder- und Hinterachse implementiert und getestet. Mit DMD, das nur auf die Hinterachse angewendet wurde, erhöhte sich die Fahrzeugreichweite um 0,6 im China Light-Duty Vehicle Test Cycle. Dieser Vorteil wurde auch durch separate Tests bestätigt, bei denen die elektrische Antriebseinheit isoliert untersucht wurde. Zukünftige Anwendungen, bei denen DMD für beide Achsen eingesetzt wird, sollen den Nutzen auf 1,5 steigern. Diese Vorteile entsprechen einer Einsparung von etwa 40 bis 100 US-Dollar an Batteriekosten pro Fahrzeug.

Neben der gesteigerten Effizienz und Reichweite wurde in den Tests auch Lärm, Vibration und Rauheit (Noise, Vibration, Harshness, NVH) bewertet. Diese Tests bestätigen, dass die Drehmomentregelungsstrategie von DMD die Geräusch- und Vibrationspegel so steuern kann, dass sie im Vergleich zum Standardbetrieb nicht wahrnehmbar sind. Die Erhaltung der NVH-Performance dieses Premiumfahrzeugs wurde zudem von neun führenden chinesischen OEMs bestätigt, die die Gelegenheit hatten, in diesem Vorführfahrzeug mitzufahren und es zu testen.

"Wir haben DMD ursprünglich für den Einsatz in batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen entwickelt, sehen aber auch ein großes Interesse und eine große Anwendbarkeit für Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV), einschließlich REEVs, die erheblich von DMD profitieren können", sagte Fuerst. "DMD kann die zukünftigen Kraftstoff- und Energieverbrauchsziele für chinesische Fahrzeuge unterstützen und auch westlichen OEMs bei der Diversifizierung ihrer Antriebsportfolios zugute kommen. Viele der weltweit führenden OEMs und Tier-1-Zulieferer arbeiten mit uns zusammen, um die Lösung von Tula auf ihren Plattformen zu implementieren."

DMD wird in China voraussichtlich 2026 in Serienproduktion gehen.

Über Tula Technology, Inc.

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Tula Technology bietet innovative, preisgekrönte Software-Steuerungen zur Optimierung der Antriebseffizienz und der Emissionen im gesamten Mobilitätsspektrum, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und alternativ betriebener Fahrzeuge. Tulas Innovationskultur hat zu bahnbrechenden Technologien und einem soliden globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology, ein Privatunternehmen, wird von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

