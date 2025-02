Merz gibt zentrale Positionen aus seinem Wahlkampf auf ++ SPD-Chef Klingbeil will auch Fraktionschef sein ++ Alter Bundestag will Schuldenbremse ändern, weil im neuen AfD und Linke die Sperrminorität haben ++ EU-Gerichtshof startet mündliche Verhandlung zum "Albanien-Modell" der italienischen Regierung ++ Ende des Ukraine-Kriegs in Sicht? ++ Energiewendewetterbericht ++ D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...