Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios



25.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR MEDIENMITTEILUNG Zug, 25. Februar 2025 Swiss Prime Site hat erfolgreich Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert und damit Bruttoerlöse von CHF 300 Millionen erzielt

Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen pro Jahr

Die Nettoerlöse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird erwartet, dass die Transaktion bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value» führen wird Die Swiss Prime Site AG ("Swiss Prime Site", SIX: SPSN) hat durch die Platzierung von 2'926'829 neuen Namenaktien (die "Neuen Aktien") zu einem Platzierungspreis von CHF 102.50 pro Neuer Aktie erfolgreich Bruttoerlöse von CHF 300 Millionen erzielt. René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt: «Mit der heutigen erfolgreichen Aktienplatzierung ist Swiss Prime Site bestens positioniert, um ihr Immobilienportfolio weiter profitabel auszubauen und gleichzeitig einen konservativen Finanzierungsansatz mit einer starken Eigenkapitalbasis beizubehalten. Das frische Kapital wird es uns ermöglichen, die starke Dynamik zu nutzen, die wir auf dem Transaktionsmarkt beobachten. Wir danken unseren Aktionären und Investoren für die Unterstützung und das Vertrauen in Swiss Prime Site.» Verwendung der Erlöse

Die Emission wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur Realisierung ihrer Akquisitionspipeline verschaffen - parallel zu ihren kontinuierlichen Projektentwicklungen - und gleichzeitig ihre starke Bilanz mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter 39% aufrechterhalten, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen. Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete Pipeline von Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen zusammen jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen generieren sollen. Die Nettoerlöse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen eingesetzt; innerhalb dieses Zeitraums können sie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Es wird erwartet, dass die Transkation bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des NAV führen wird. Resultierende Änderung des Aktienkapitals

Das Aktienkapital von Swiss Prime Site wird durch die Ausgabe von 2'926'829 neuen Aktien mit einem Nennwert von je CHF 2.00 gegen Bareinlagen von CHF 154'615'092.00 auf CHF 160'468'750.00 erhöht. Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der Generalversammlung vom 13. März 2025 eine erhöhte Dividende von CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März 2025 erwartet wird. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025 erfolgen. Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Patrick Djizmedjian

Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss

