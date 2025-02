EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CEWE: Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert, Ziele erreicht



25.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEWE: Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert, Ziele erreicht



Erfolgreiches Weihnachtsgeschäft: Fotoprodukte sind beliebte Weihnachtsgeschenke

Gruppen-Umsatz legt 2024 um +6,7% auf 832,8 Mio. Euro zu (2023: 780,2 Mio. Euro)

Gruppen-EBIT steigt im Jahr 2024 auf 86,1 Mio. Euro (2023: 83,9 Mio. Euro)

Ergebnis-Ziele 2024 am oberen Ende des Zielkorridors erreicht



Oldenburg, 25. Februar 2025. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen erneut mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung abgeschlossen: Der Gruppen-Umsatz legt danach mit +6,7% auf 832,8 Mio. Euro zu (2023: 780,2 Mio. Euro). Damit übertrifft CEWE den eigenen Zielwert für 2024 von bis zu 820 Mio. Euro Umsatz. Das operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Group steigt auf 86,1 Mio. Euro (2023: 83,9 Mio. Euro) und erreicht damit sogar einen Wert am oberen Ende des geplanten Zielkorridors von 77 bis 87 Mio. Euro. "Mit einer herausragenden Teamleistung aller Mitarbeitenden haben wir auch im nun zurückliegenden Geschäftsjahr 2024 wieder Millionen Menschen in ganz Europa mit Fotoprodukten glücklich gemacht. Wir sind entlang unserer strategischen Prioritäten mit Fokus auf Innovation, Markenstärke, Effizienz und Nachhaltigkeit auch 2024 weiter gewachsen. Die CEWE Group hat erneut mehr in den Markt investiert und damit viele Menschen dazu inspiriert, Fotoprodukte höchster Qualität und voller persönlicher Erinnerungen zu gestalten und miteinander zu teilen. Dieses Topline-Wachstum macht uns sehr stolz und zeigt, wie gut sich CEWE in einem herausfordernden - von Rezession, Kostensteigerungen undzunehmender Regulatorik geprägten - makroökonomischen Umfeld behauptet hat", erklärt Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Dabei steht die Kundenzufriedenheit immer im Mittelpunkt aller Unternehmens-Aktivitäten. Besonders erfreulich: Der "Net-Promoter-Score" als Maßzahl der Kundenzufriedenheit ist im zurückliegenden Geschäftsjahr - auf schon sehr hohem Niveau - nochmals gestiegen.

Starkes Weihnachtsgeschäft sichert Jahreserfolg

Die für CEWE traditionelle Saisonspitze im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals hat auch 2024 ganz maßgeblich zum Jahreserfolg beigetragen: Der Gruppen-Umsatz legte im vierten Quartal um +7,4% auf 351,2 Mio. Euro zu (Q4 2023: 327,0 Mio. Euro). Dabei gelang es dem CEWE-Team, den immer später, kurz vor Weihnachten eintreffenden Kundenbestellungen gerecht zu werden. Effizienzsteigerungen in der Produktion, Standorterweiterungen sowie neuen Druck- und Versandtechnologien kamen dabei erfolgreich zum Einsatz. Das Gruppen-EBIT im Q4 trägt mit starken 80,6 Mio. Euro erneut den Großteil des Jahresergebnisses (Q4 2023: 81,6 Mio. Euro). So konnte sich CEWE auch im nun zurückliegenden Weihnachtsgeschäft dank der Premiumqualität seiner innovativen Produkte, der starken Positionierung aller CEWE-Marken und der kräftigen Investitionen in den Markt im kompetitiven Umfeld wiederholt behaupten.

Fotoprodukte von CEWE auch 2024 zunehmend nachgefragt

Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen - besonders als Weihnachtsgeschenk - einen sehr hohen emotionalen Wert. CEWE ist es auch im zurückliegenden Geschäftsjahr gelungen, das v.a. durch die Smartphone-Fotografie allgemein vorhandene hohe Bilderaufkommen in den eigenen Geschäftszuwachs erfolgreich zu konvertieren: Die Gesamtanzahl an Fotos über alle CEWE-Produkte stieg im Berichtsjahr um +1,7% auf 2,43 Mrd. Stück (2023: 2,39 Mrd. Fotos). Im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft haben erneut viele Produkt- und Softwareinnovationen - wie z.B. die Panoramaseite im CEWE FOTOBUCH, das Foto-Domino, große Fotopuzzle mit bis zu 2.000 Teilen und viele weitere neue Fotogeschenke, der neue Editor in der Bestellsoftware oder auch die neue Passfoto-App - das Weihnachtsgeschäft zusätzlich gestärkt.

Sämtliche Angaben zum Geschäftsjahr 2024 basieren auf vorläufigen, noch nicht testierten Daten. Der vollständige, testierte Jahresabschluss 2024 mit den Details zu den Ergebnissen nach Geschäftsfeldern sowie die Planung 2025 werden im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 27. März 2025 vorgestellt.

Gesamtjahr 2024 im Vorjahres- und Zielvergleich (vorläufige Zahlen)

CEWE Group Einheit 2023 Ziel 2024 2024 VJ-Abw. % Fotos Mrd. Stck. 2,387 2,3 bis 2,4 2,427 +1,7% CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 6,05 5,9 bis 6,2 6,11 +0,9% Umsatz Mio. Euro 780,2 770 bis 820 832,8 +6,7% Umsatz bereinigt* Mio. Euro 780,2 820,0 +5,1% EBIT Mio. Euro 83,9 77 bis 87 86,1 +2,6%

Viertes Quartal 2024 (vorläufige Zahlen)

CEWE Group Einheit Q4-2023 Q4-2024 VJ-Abw. % Fotos Mrd. Stck. 0,901 0,916 +1,7% CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,47 2,50 +1,3% Umsatz Mio. Euro 327,0 351,2 +7,4% Umsatz bereinigt* Mio. Euro 327,0 347,1 +6,1% EBIT Mio. Euro 81,6 80,6 -1,2%

Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten berechnet.

* ohne Berücksichtigung der (umsatzerhöhenden, aber ergebnisneutralen) Umstellung eines von CEWE belieferten Handelspartners auf die provisionsbasierte Abrechnung



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

27.03.2025 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2025

27.03.2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024

15.05.2025 Veröffentlichung der Q1 2025 Zwischenmitteilung

04.06.2025 CEWE-Hauptversammlung 2025, Weser-Ems-Halle Oldenburg

12.06.2025 Warburg Highlights Konferenz, Hamburg

14.08.2025 Veröffentlichung des H1 2025 Zwischenberichts

27.08.2025 Montega Konferenz HIT, Hamburg

23.09.2025 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, München

24.09.2025 Baader Investment Conference 2025, München

13.11.2025 Veröffentlichung der Q3 2025 Zwischenmitteilung

24.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt

Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

25.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com