Der australische Zahlungsdienstleister Zip Co verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kurssprung von über 13 Prozent an der Börse in Sydney. Dieser signifikante Anstieg wurde durch außergewöhnlich positive Halbjahresergebnisse getrieben, die das Unternehmen präsentierte. Die Cash-Ergebnisse vor Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBTDA) erreichten mit 67 Millionen australischen Dollar einen historischen Höchststand, was einer Steigerung von 117,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Transaktionsvolumen wuchs um beachtliche 23,9 Prozent auf 6,2 Milliarden australische Dollar, während die Gesamteinnahmen um 19,8 Prozent auf 514 Millionen australische Dollar kletterten.

Starkes US-Geschäft als Wachstumstreiber

Besonders beeindruckend entwickelte sich das US-Geschäft des Unternehmens, das mittlerweile 70 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens ausmacht. In diesem Segment verzeichnete Zip Co einen Anstieg des Transaktionsvolumens um 40,3 Prozent, was hauptsächlich auf eine erfolgreiche Weihnachtssaison und verstärktes Kundenengagement zurückzuführen ist. Die stationären Transaktionen in den USA stiegen im Jahresvergleich um 64 Prozent. Auch das ANZ-Segment (Australien/Neuseeland) kehrte im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurück, wobei das australische Transaktionsvolumen im Dezember um 10 Prozent zulegte. Für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigte das Unternehmen seine Prognose und erwartet einen Cash-EBTDA von mindestens 147 Millionen australischen Dollar.

