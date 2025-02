DUISBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Hamborner Reit hat im vergangenen Jahr dank Objektzukäufen mehr Miete und Pacht eingenommen. Die Miet- und Pachterlöse stiegen 2024 im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 93,0 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer Funds from Operations (FFO) sank hingegen um 5,5 Prozent auf 51,6 Millionen Euro. Hier belasteten auch höhere Aufwendungen für Instandhaltung, Personal und Verwaltung. Der FFO liegt etwas über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Der Nettovermögenswert je Aktie reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 2,3 Prozent auf 9,79 Euro. Zum Ausblick und der Dividende hatte das Unternehmen sich bereits in der vergangene Woche geäußert.

Demnach dürften die Erlöse aus Mieten und Pachten - vor allem wegen des Verkaufs von Immobilien - auf 87,5 bis 89,0 Millionen Euro fallen. Beim erwarteten Rückgang des FFO auf 44,0 bis 46,0 Millionen Euro bremsten zudem erhöhte Instandhaltungs- und Personalkosten sowie Ausgaben für strategische und regulatorische Projekte. Die Dividende soll - wie ebenfalls schon bekannt - auf dem Vorjahresniveau von 48 Cent je Aktie liegen./mis/stk