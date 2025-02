NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine weitere Neubewertung hänge von der erfolgreichen Integration des Spezialisten für digitale Personalentwicklung 1E ab, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Montagabend. Er geht davon aus, dass 1E bis 2029 einen positiven Beitrag von bis zu 17 Prozent zum Ergebnis je Aktie leisten wird./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2YN900