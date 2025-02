The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2025ISIN NameDE000HLB59M6 LB.HESS.THR.CARRARA08U/24DE000DW6C2F9 DZ BANK IS.A2004 VARUS91282CGN56 USA 23/25DE000DW6C1H7 DZ BANK IS.A1973DE000DW6C078 DZ BANK IS.A1963DE000A2DADM7 M.B.INT.FIN. MTN17/25XS1955059420 TURK TELEK. 19/25 REGSUS9128283Z13 US TREASURY 2025DE000DW6CX06 DZ BANK IS.A1854US143658BS00 CARNIVAL CRP 22/30 144ADE000LB2BP81 LBBW FZA 22/25XS2000719992 ENEL S.P.A. 19/UND FLRUSP2121VAP96 CARNIVAL CRP 22/30 REGSDE000DK04TN3 DEKA DL FESTZINS 22/25US912828ZC78 USA 20/25DE000DFK0PR8 DZ BANK IS.C330 22/25DE000LB2BMS4 LBBW FESTZINS 22/25FR0013398229 ENGIE 19/UND. FLRDE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VARXS1564337993 MOELNLYCKE HLDG 17/25DE000DG4UC53 DZ BANK IS.A825