AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH NICHT FORT - Dem Erholungsversuch des Dax geht am Dienstag bereits wieder etwas die Luft aus. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 22.361 Punkte. In der Vorwoche hatte er bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet. Nach der ersten Erleichterung über den Ausgang der Bundestagswahl stehen nun die schwierigen Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung im Fokus. Auch die insgesamt schwachen Vorgaben aus Übersee sorgen für Zurückhaltung.

USA: - KAUM ERHOLT - Die US-Aktienmärkte haben sich am ersten Handelstag der neuen Börsenwoche nicht von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. So schloss der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag mit plus 0,08 Prozent auf 43.461,21 Punkte. Damit konnte er nach einem Minus von 1,7 Prozent am Freitag kaum Boden gut machen. Das war der größte Tagesverlust des Dow seit Mitte Dezember vergangenen Jahres gewesen. Nun dürften die Geschäftszahlen des Halbleitergiganten Nvidia in den Fokus rücken, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die nur zaghafte Erholung an den US-Märkten nach dem Dämpfer am Freitag bremste. Für den japanischen Nikkei-225 ging es nach der Feiertagspause am Vortag zuletzt um 1,3 Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank um 0,9 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,7 Prozent ein.



DAX 22.425,93 0,62%

XDAX 22.302,53 0,44%

EuroSTOXX 50 5.453,76 -0,39%

Stoxx50 4.727,37 -0,15%



DJIA 43.461,21 0,08%

S&P 500 5.983,25 -0,50%

NASDAQ 100 21.352,08 -1,21%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,09 0,20%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0478 0,12%

USD/Yen 149,72 -0,01%

Euro/Yen 156,87 0,12%°



BITCOIN:





Bitcoin 92.050 0,54%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 75,12 0,34 USD WTI 71,13 0,43 USD°

