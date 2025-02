DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansässige Privatjet-Betreiber Falcon Luxe wird bis Ende 2026 bis zu 40 Flugzeuge erhalten. Dadurch wird die Flotte auf mehr als 50 in Betrieb befindliche Privatjets anwachsen.

Heute betreibt Falcon Luxe eine diversifizierte, moderne Privatjet-Flotte mit 12 Flugzeugen. Die Investition in und Erweiterung der Flotte von Falcon Luxe war entscheidend für die Deckung der Nachfrage.

Im zweiten Quartal 2025 wird die Flotte von Falcon Luxe um eine Reihe neuer Flugzeuge erweitert, darunter der Langstreckenjet Bombardier Global Express 6500 in einer Ultra-Premium-Konfiguration, was der weiteren Vergrößerung der Flotte entspricht. Die neuen Flugzeuge werden Nonstop-Flüge von bis zu 12.000 km ermöglichen, die die meisten Städtepaare weltweit verbinden.

Falcon Luxe wird außerdem ein neues Premium-Kabinendesign vorstellen, mit dem das Unternehmen Reisende mit hohem Einkommen für Flüge mit einer Dauer von bis zu 14 Stunden gewinnen möchte. Das neue Konzept zielt darauf ab, auf den längsten Strecken der Welt neue Branchenstandards zu setzen. Die neuen Kabinen wurden für anspruchsvolle Reisende konzipiert und bieten Luxus mit mehr Platz und Komfort, sodass Passagiere an Bord entspannen oder mühelos arbeiten können.

Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex Group Investments, der Muttergesellschaft von Falcon, kommentiert dies wie folgt: "Wir fühlen uns geehrt, auf dem Erbe der Traditionsmarke Falcon Aviation aufzubauen, die ursprünglich von Seiner Hoheit Dr. Sheikh Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahayan gegründet wurde. Heute setzt Falcon einen neuen Branchenstandard in der privaten Luftfahrt und unterstützt die Vision von Dubai, ein globales Drehkreuz für die private Luftfahrt zu werden. Das Unternehmen wird sich zu einem führenden Privatjet-Betreiber in der Region entwickeln und mehr wohlhabende Reisende in die VAE locken."

Bei Flügen mit Falcon Luxe wird jeder Reiseplan sorgfältig ausgearbeitet, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Wohlbefinden für alle Passagiere zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über das Falcon-Universum auf flyfalcon.com.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, der sich der Bereitstellung von unvergleichlichem Luxus, Sicherheit und Komfort in allen Bereichen der privaten Luftfahrt verschrieben hat. Das Unternehmen betreibt vier Marken: Falcon Luxe ist eine Flotte moderner Privatjets, die für weltweite Charterflüge zur Verfügung stehen; Falcon Elite ist ein internationales Netzwerk luxuriöser privater Terminalsund LinkedIn.

