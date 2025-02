EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

flatexDEGIRO erzielt Rekordergebnis und will bis 2027 bei Umsatz und Ergebnis weiter deutlich zulegen Konzernergebnis steigt um 55 % auf EUR 112 Mio. - Prognose übertroffen

Provisionserträge legen um 20 % zu auf EUR 282 Mio., Zinserträge um 32 % auf EUR 180 Mio.

421.000 Neukundenaccounts lassen Kundenbasis auf 3,1 Mio. Kunden wachsen -

Nettofinanzmittelfzuflüsse von EUR 6,6 Mrd. Strategische Prioritäten: Kundenwachstum, neue Produkte und Dienstleistungen sowie operative Effizienz

Umsatz soll bis 2027 auf rund EUR 650 Mio. steigen, Konzernergebnis auf rund EUR 200 Mio. flatexDEGIRO, einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa, hat im Jahr 2024 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert und das bislang beste Jahresergebnis in der fast 20-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Unter dem Strich steht ein Konzernergebnis von EUR 112 Mio. (2023: EUR 72 Mio.). Damit übertraf flatexDEGIRO leicht die eigene Wachstumsprognose. Bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen nannte der Vorstandsvorsitzende Oliver Behrens zugleich drei strategische Prioritäten, die die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen sollen: Kundenwachstum, neue Produkte und Dienstleistungen sowie höhere operative Effizienz. So will der Vorstand bis zum Geschäftsjahr 2027 den Umsatz um rund ein Drittel auf rund EUR 650 Mio. steigern und das Konzernergebnis um rund 75 % auf rund EUR 200 Mio. Treiber des sehr guten Ergebnisses im Geschäftsjahr 2024 war der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse um 23 % auf EUR 480 Mio. (2023: EUR 391 Mio.). Hier wirkten sich sowohl gestiegene Provisionserträge im Brokerage aus als auch höhere Zinserträge aus der Anlage von Liquidität, die Kunden nicht in Wertpapiere investiert hatten. So legten die Provisionserträge um 20 % auf EUR 282 Mio. zu (2023: EUR 235 Mio.), die Zinserträge stiegen um 32 % auf EUR 180 Mio. (2023: EUR 136 Mio.). CEO Oliver Behrens sagte: "Dank gesteigerter Erträge aus dem Brokerage und Unterstützung durch noch hohe Zinsen haben wir im Jahr 2024 ein Rekordergebnis erzielt. An dieses gute Ergebnis wollen wir im laufenden Geschäftsjahr anknüpfen und bis zum Jahr 2027 Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Unser Anspruch ist, die führende Investmentplattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein." STRATEGISCHE PRIORITÄTEN Das angestrebte Wachstum will flatexDEGIRO mit einer Reihe von Maßnahmen realisieren, die drei strategischen Prioritäten zugeordnet sind. So will der Online-Broker das bestehende Geschäft ausbauen und stärken. Dabei zielt flatexDEGIRO nicht nur auf die Gewinnung von Neukunden, sondern will auch Kunden aktivieren, die aktuell nicht oder weniger handeln. In seinen wesentlichen Wachstumsmärkten will das Unternehmen seine lokale Präsenz ausbauen, um Trends besser zu erkennen und schneller umzusetzen. Schließlich will das Unternehmen die Verwendung von Kundeneinlagen optimieren und plant in diesem Zusammenhang, künftig seinen Kunden auch Festgeldanlagen anzubieten. Außerdem soll das Produkt- und Dienstleistungsangebot ausgebaut und diversifiziert werden. Vor diesem Hintergrund will flatexDEGIRO sein Angebot im Brokerage erweitern. Zum einen soll der Handel mit Kryptowerten - nach der Markteinführung in Deutschland im Dezember 2024 - in den kommenden Monaten in allen wesentlichen Märkten des Konzerns angeboten werden. Des Weiteren sollen Kunden bei DEGIRO zukünftig ihre Wertpapiere verleihen und daraus zusätzliche Erträge erzielen können. Weiteres großes Potential sieht flatexDEGIRO künftig im Bereich von Altersvorsorgedepots. Jenseits des Brokerage will flatexDEGIRO das sogenannte "Business Process Outsourcing" ausbauen und in diesem Rahmen anderen Banken Dienstleistungen im Bereich des Einlagengeschäfts anbieten. Darüber hinaus will flatexDEGIRO die operative Effizienz steigern und dazu die Harmonisierung der IT-Plattformen abschließen, die organisatorische Komplexität reduzieren und die Kosten konsequent managen. Mit diesen Wachstumsmaßnahmen soll bis zum Geschäftsjahr 2027 der Umsatz um rund ein Drittel auf rund EUR 650 Mio. steigen und das Konzernergebnis um rund 75% auf rund EUR 200 Mio. DAS JAHR 2024 - KENNZAHLEN / GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Kennzahlen haben sich positiv entwickelt flatexDEGIRO hat im Jahr 2024 über seine Brokerage-Plattformen 63,0 Mio. Transaktionen abgewickelt, nach 56,9 Mio. Transaktionen im Vorjahr. Ursächlich war der Anstieg der Kundenzahl um 421.000 auf 3,1 Mio. Kundenkonten zum Jahresende (2023: 341.000 Neukunden; 2,7 Mio. Kundenkonten). Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % seit Ende 2021 übertrifft flatexDEGIRO damit weiterhin seine börsennotierten europäischen Wettbewerber, die im Durchschnitt ein Kundenwachstum von 7 % erreichten. Die Handelsaktivität der flatexDEGIRO-Kunden blieb stabil mit 22 Transaktionen pro Kunde und Jahr. Die Nettofinanzmittelzuflüsse von Bestands- und Neukunden stiegen im Jahr 2024 auf EUR 6,6 Mrd. (2023: EUR 4,5 Mrd.). Der Großteil wurde von den Kunden in Wertpapiere investiert, die Investitionsquote betrug 95 %. Das Depotvolumen wuchs auf EUR 67,2 Mrd. (12/23: EUR 48,1 Mrd.), das gesamte verwahrte Kundenvermögen einschließlich der Liquiditätspositionen stieg auf EUR 71,5 Mrd. (12/23: EUR 51,7 Mrd.). Erträge im Jahr 2024 deutlich stärker gestiegen als Aufwendungen Der deutliche Anstieg der Provisionserträge auf EUR 282 Mio. im Jahr 2024 resultierte sowohl aus dem Anstieg der abgewickelten Transaktionen infolge des Kundenwachstums als auch aus höheren durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion. Letztere legten um 8 % zu auf EUR 4,47 (2023: EUR 4,13), getrieben von einem positiven Produktmix. Die auf EUR 180 Mio. gesteigerten Zinserträge profitierten von durchschnittlich höheren Cash-Beständen der Kunden, die um 17% auf EUR 4,3 Mrd. anwuchsen (2023: EUR 3,6 Mrd.). Diese Barmittel legt flatexDEGIRO an und vergibt einen Teil als wertpapierbesicherte Kredite an Kunden. Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Wertpapierkredite stieg im Jahr 2024 um 31 % auf EUR 1,2 Mrd. an (2023: EUR 0,9 Mrd.). Hier wirkte sich neben der gestiegenen Kundenbasis auch die Ausweitung dieses Produktangebots auf alle DEGIRO-Kunden zum Jahresende 2023 aus. Die betrieblichen Aufwendungen stiegen auf EUR 208 Mio. (2023: EUR 181 Mio.). Der darin enthaltene laufende Personalaufwand stieg auf EUR 108 Mio. (2023: EUR 83 Mio.), unter anderem infolge von Gehaltssteigerungen und Neueinstellungen im Laufe des Jahres 2023. Die anderen Verwaltungsaufwendungen machten EUR 61 Mio. aus (2023: EUR 49 Mio.). Hier wirkten sich höhere IT-Kosten sowie zusätzliche Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen aus; hinzu kamen Aufwendungen für Produkteinführungen, wie den Handel mit Kryptowährungen. Dagegen reduzierte flatexDEGIRO den Marketingaufwand um 7 % auf EUR 32 Mio. (2023: EUR 34 Mio.), sodass die durchschnittlichen Kosten für die Kundengewinnung auf EUR 75 pro Kunde zurückgingen (2023: EUR 100). AUSBLICK 2025 Im laufenden Geschäftsjahr will flatexDEGIRO an das sehr gute Ergebnis des Jahres 2024 anschließen. Höhere Provisionserträge aus dem Brokerarge und weiteres Kundenwachstum sollen dabei deutlich niedrigere Zinserträge aufgrund eines insgesamt rückläufigen Zinsumfelds kompensieren. Der Online-Broker strebt 2025 Umsatzerlöse zwischen EUR 455 Mio. und EUR 505 Mio. an, sowie ein Konzernergebnis zwischen EUR 107 Mio. und EUR 124 Mio. Der Finanzvorstand von flatexDEGIRO Dr. Benon Janos sagte: "Wir haben unsere zu Jahresbeginn selbst gesteckten Ziele für das Jahr 2024 noch übertroffen und sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis neue Rekordmarken gesetzt. Im laufenden Geschäftsjahr streben wir an, dieses hohe Niveau zu halten, bevor wir in den Folgejahren wieder ein beschleunigtes Ergebniswachstum hin zu einem Konzernergebnis von rund EUR 200 Mio. im Jahr 2027 erreichen wollen." Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Die flatexDEGIRO AG ist einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet seine Dienstleistungen in 16 Ländern an. Das Unternehmen verwahrte zuletzt auf mehr als 3 Mio. Kundenkonten ein Vermögen von rund EUR 70 Mrd. und wickelte für seine Kunden im Durchschnitt der letzten Jahre über 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität. Finanzkennzahlen Q4 2024 Q4 2023 Veränderung in % 2024 2023 Veränderung in % Umsatzerlöse Mio. EUR 127 100 +26 480 391 +23 Provisionserträge Mio. EUR 77 55 +39 282 235 +20 Provisionen pro Transaktion EUR 4,57 4,11 +11 4,47 4,13 +8 Zinserträge Mio. EUR 45 39 +15 180 136 +32 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 5 6 -15 18 19 -10 Materialaufwand Mio. EUR 18 18 0 69 69 0 Rohertragsmarge % 86 82 +5 86 82 +4 Betriebliche Aufwendungen Mio. EUR 59 31 +92 208 181 +15 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 34 19 +81 108 83 +30 Personalaufwand für langfristige

variable Vergütung Mio. EUR 3 -3 n.a. 7 14 -47 Marketingaufwand Mio. EUR 7 4 +85 32 34 -7 Durchschnittliche Kundengewinnungskosten EUR 60 52 +16 75 100 -25 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 14 10 +36 61 49 23 EBITDA Mio. EUR 50 52 -3 202 140 +44 EBITDA-Marge % 40 52 -23 42 36 +17 Konzernergebnis Mio. EUR 26 31 -17 112 72 +55 Konzernergebnis-Marge % 20 31 -35 23 18 +26

Kommerzielle Kennzahlen 12/2024 12/2023 Veränderung in % 2024 2023 Veränderung in % Kundenkonten am Ende des Berichtszeitraums1) Mio. 3,1 2,7 +14 3,1 2,7 +14 - davon: flatex Mio. 0,8 0,7 +14 0,8 0,7 +14 - davon: DEGIRO Mio. 2,3 2,0 +14 2,3 2,0 +14 Q4 2024 Q4 2023 Veränderung in % 2024 2023 Veränderung in % Neue Kundenkonten (brutto) Tsd. 124 77 +60 421 341 +24 - davon: flatex Tsd. 34 17 +94 111 69 +60 - davon: DEGIRO Tsd. 90 60 +50 310 271 +14 Q4 2024 Q4 2023 Veränderung in % 2024 2023 Veränderung in % Abgewickelte Transaktionen Mio. 16,8 13,5 +25 63,1 56,9 +11 - davon: flatex Mio. 6,5 4,8 +33 23,0 19,8 +17 - davon: DEGIRO Mio. 10,4 8,7 +20 40,0 37,1 +8 12/2024 12/2023 Veränderung in % 2024 2023 Veränderung in % Verwahrtes Kundenvermögen

am Ende des Berichtszeitraums1) Mrd. EUR. 71,5 51,7 +38 71,5 51,7 +38 - davon: Depotvolumen Mrd. EUR. 67,2 48,1 +40 67,2 48,1 +40 - davon: Einlagevolumen Mrd. EUR. 4,3 3,6 +17 4,3 3,6 +17

Diese Daten beziehen sich jeweils auf den 31. Dezember und sind daher identisch. Haftungsausschluss Vorläufige Ergebnisse Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs) Diese Mitteilung enthält Non-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden. Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



