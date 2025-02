Der DAX hat gut auf die Bundestagswahl am Sonntag reagiert. Der deutsche Leitindex legte gestern 0,62 Prozent auf 22.425 Punkte zu. Heute könnte es ungemütlicher werden. Die Vorgaben aus Übersee sind schwach.Während Hims & Hers und Palantir nach enttäuschenden Entwicklungen massiv an Wert verlieren, zeigt Nike Erholungspotenzial. Apple setzt mit einer Mega-Investition auf die USA, während Trump die Chip-Sanktionen gegen China verschärft. In Deutschland plant Merz ein 200-Milliarden-Euro-Verteidigungspaket, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...