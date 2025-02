DJ Uniper zahlt 2,6 Milliarden Euro an Bundesrepublik zurück

DOW JONES--Uniper wird milliardenschwere staatliche Beihilfen in Kürze zurückzahlen. "Es ist geplant, dass die Mittel im Umfang von 2,6 Milliarden Euro der Bundesrepublik Deutschland im ersten Quartal 2025 zufließen", teilte der in der Energiekrise fast vollständig verstaatlichte Energiekonzern am Dienstag bei der Vorlage der Bilanz 2024 mit. Grundlage dafür sind den Angaben zufolge die hervorragenden Ergebnisse der Vorjahre.

Uniper hatte kürzlich bereits wesentliche Kennziffern für 2024 und eine Prognose für 2025 veröffentlicht. Diese wurden nun bestätigt. Demnach wird das bereinigte EBITDA zwischen 0,9 und 1,3 Milliarden Euro erwartet - nach 2,61 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

