Das US-Immobilienunternehmen Realty Income fällt um 2 Prozent im nachbörslichen Handel nach verhaltener Prognose für 2025.Die Aktie von Realty Income fiel am Montag im nachbörslichen Handel, nachdem die Prognose für 2025 unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. "Im gesamten Jahr blieben wir diszipliniert bei unserer Kapitalallokation, was in einem erfolgreichen vierten Quartal mit hochwertigen Investitionen resultierte, die zu attraktiven Renditespreads vorfinanziert wurden", sagte Sumit Roy, Präsident und CEO von Realty Income. Der Net-Lease-REIT prognostiziert für 2025 einen bereinigten FFO (Funds from Operations) je Aktie von 4,22 bis 4,28 US-Dollar, was unter der …