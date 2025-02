© Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

Salesforce hat eine Partnerschaft mit Google geschlossen und investiert in den kommenden 7 Jahren mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar in Cloud-Computing-Dienste der Alphabet-Tochter.Die Vereinbarung soll Salesforce-Kunden ermöglichen, ihre Kundenmanagement-Software, KI-gestützte Assistenten von Agentforce sowie Data-Cloud-Produkte direkt über die Google Cloud zu betreiben. Sie ist Teil einer strategischen Offensive, um Unternehmenskunden zu gewinnen, die bislang auf Microsofts Lösungen für Produktivität und künstliche Intelligenz setzen. Microsoft dominiert das Feld der generativen KI für Unternehmen und gibt an, dass die Mehrheit der Fortune-500-Unternehmen seine KI-gestützten Werkzeuge …