XRP-Kurs Prognose: Fällt der Kurs jetzt wieder unter die 2-Dollar-Marke?

Der XRP-Kurs hat in den letzten Wochen eine deutliche Korrektur erfahren und ist inzwischen weit von seinen jüngsten Höchstständen entfernt. Nachdem die Kryptowährung noch vor wenigen Wochen über der 3-Dollar-Marke gehandelt wurde, steht sie nun unter starkem Verkaufsdruck, ist innerhalb der letzten 24 Stunden um weitere 8,6 % gefallen und nähert sich damit gefährlich der psychologisch wichtigen 2-Dollar-Marke an.

Der Ripple-Coin hat seit gestern über 8 % an Wert eingebüßt

Genau wie der größte Teil des restlichen Krypto-Marktes ist auch der Ripple-Coin XRP innerhalb der letzten 24 Stunden deutlich im Wert gefallen. Während der Gesamtmarkt einen Rückgang von etwa 5 % verzeichnete, verlor XRP sogar über 8,6 % an Wert. Wurde der Coin gestern noch bei circa 2,50 Dollar gehandelt, liegt sein aktueller Kurs nur noch bei 2,27 Dollar. Bereits im Verlauf des letzten Monats hatte XRP eine massive Korrektur erlebt, nachdem er zuvor noch über 3,00 Dollar gehandelt worden war.

Quelle: CoinMarketCap.com

Dadurch ist auch die Marktkapitalisierung des Coins von ihrem Höchststand auf heute nur noch 131,5 Milliarden Dollar zurückgefallen. Das Handelsvolumen hat sich innerhalb der letzten 24 Stunden indess mehr als verdoppelt, da ein immens erhöhter Verkaufsdruck herrschte. So steigerte es sich auf über 8 Milliarden Dollar.

Noch im November, Dezember und Januar hatte XRP eine massive Rallye durchlaufen, die den Wert des Coins von unter 0,50 Dollar auf seinen höchsten Stand seit 2018 bei bis zu 3,30 Dollar steigen ließ. Aufgrund der jüngsten heftigen Korrekturen fragen sich viele Anleger nun, ob XRP weiter bis auf den 2,00-Dollar-Support fallen könnte oder ob der Coin möglicherweise sogar noch tiefere Kurse erreichen wird.

Rückfall auf 2-Dollar-Marke jetzt unausweichlich?

Das wird zum einen maßgeblich davon abhängen, wie sich der restliche Krypto-Markt in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt, und zum anderen davon, ob es positive Nachrichten für XRP und das dahinterstehende Ripple-Ökosystem geben wird. Sollte der Krypto-Markt seine Korrektur fortsetzen, wäre es wahrscheinlich, dass auch XRP weiter fällt und bald den 2,00-Dollar-Support testet. Falls es jedoch zu einer raschen Erholungsrallye bei Bitcoin und anderen führenden Coins kommt, könnte XRP zu den größten Gewinnern gehören.

Quelle: CoinMarketCap.com

Mehrere Faktoren könnten in den kommenden Wochen zudem als Kurs-Katalysatoren für XRP dienen. Unter der neuen Trump-Regierung und einer krypto-freundlicher besetzten SEC könnte der langwierige Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC möglicherweise endgültig beigelegt werden, was sich positiv auf den Wert von XRP auswirken könnte. Zudem steht weiterhin im Raum, ob eine Genehmigung für XRP-Spot-ETFs erteilt wird. Bereits mehrere Anträge wurden eingereicht, und sollte die SEC diese genehmigen, würde das institutionellen Investoren eine völlig neue Möglichkeit bieten, in XRP zu investieren. Das könnte zu Euphorie am Markt, erhöhter Kaufnachfrage und steigenden Kursen führen.

In einem positiven Szenario wäre es für XRP entscheidend, möglichst schnell wieder über 2,50 Dollar zu steigen und anschließend auch die 3,00-Dollar-Marke zurückzuerobern. Sollte das gelingen, könnte sogar ein neues Allzeithoch im Jahr 2025 wieder realistisch erscheinen. Dennoch bleibt das Aufwärtspotenzial von XRP im Vergleich zu jüngeren und kleineren Krypto-Projekten, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, natürlich begrenzter.

Solaxy befindet sich im Gegensatz zu Ripple noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Um genau ein solches Projekt handelt es sich derzeit bei Solaxy. Das neue Krypto-Projekt bietet seinen Coin SOLX aktuell im Vorverkauf an, wodurch Anleger ihn zu einem rabattierten Festpreis von nur 0,001646 Dollar erwerben können. Der Kauf ist dabei unkompliziert über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget möglich, wobei Investitionen sowohl per Bankkarte als auch mit Ethereum oder Solana getätigt werden können.

Quelle: Solaxy.io

Besonders spannend ist das Projekt aufgrund der Utility, die Solaxy für das Solana-Ökosystem schaffen möchte. Das Entwicklerteam arbeitet an der ersten eigenen Layer-2-Blockchain für Solana, die in Zukunft Transaktionen von der Haupt-Blockchain auslagern soll, um diese zu entlasten. Ziel ist es, bestehende Probleme wie Netzwerküberlastung, Transaktionsverzögerungen und Skalierungsschwierigkeiten nachhaltig zu lösen.

Das Konzept scheint bei Anlegern auf großes Interesse zu stoßen. Innerhalb der letzten Wochen wurden bereits über 23,4 Millionen Dollar in SOLX investiert. Sollte sich die Idee tatsächlich durchsetzen und von Solana adaptiert werden, könnte Solaxy langfristig einen festen Platz im Solana-Ökosystem einnehmen und erhebliches Wachstumspotenzial entwickeln.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.