Krypto News: Meme-Coin Kollaps setzt sich weiter fort

Der Abwärtstrend im Meme-Coin-Sektor setzt sich unaufhaltsam fort. Nachdem bereits in den letzten Wochen massive Verluste verzeichnet wurden, hat die Marktkapitalisierung vieler Meme-Coins in den letzten 24 Stunden erneut zweistellig nachgegeben. Doch wie könnte es jetzt für Bitcoin und Co weitergehen?

Meme-Coins verlieren im Schnitt 10 % an Wert

Innerhalb der letzten 24 Stunden haben Bitcoin und Co die stärkste Korrektur seit Wochen erlebt, wodurch die gesamte Marktkapitalisierung des Marktes um bis zu 5 % eingebrochen ist. Besonders betroffen waren neben Bitcoin und führenden Altcoins erneut die Meme-Coins, die bereits in den letzten zwei Monaten massive Verluste hinnehmen mussten. Die Gesamtmarktkapitalisierung dieses Marktsektors, die Anfang Dezember 2024 mit 140 Milliarden Dollar ihr Allzeithoch erreichte, hat sich mittlerweile mehr als halbiert.

Quelle: CoinMarketCap.com

Seit gestern wurden weitere 10 % der Marktkapitalisierung des Meme-Coin-Sektors aus dem Markt gespült, sodass dieser heute nur noch etwa 57 Milliarden Dollar umfasst. Im Monatsvergleich entspricht das einem Rückgang von über 42 %. Die größten Meme-Coins, DOGE und SHIB, verloren seit gestern über 8 % bzw. mehr als 6 %. Damit nähert sich DOGE dem kritischen 0,20-Dollar-Support, während SHIB bereits unter die wichtige 0,000014-Dollar-Marke gefallen ist. Im Monatsvergleich ergibt sich für DOGE ein Rückgang von über 40 %, während SHIB um mehr als 30 % gefallen ist.

Noch stärker hat es andere Meme-Coins wie PEPE, TRUMP und BONK getroffen. PEPE verlor erneut über 11 % an Wert und entfernt sich damit weiter von der wichtigen 0,00001-Dollar-Marke, die er eigentlich schnellstmöglich zurückerobern müsste. Noch schlechter erging es TRUMP, der innerhalb von 24 Stunden um 12,74 % fiel und damit seinen tiefsten Stand seit dem Launch erreichte. BONK traf es mit einem Verlust von fast 13 % am härtesten, womit er im Monatsvergleich bereits bei einem Minus von über 55 % liegt.

Nächste Meme-Coin-Rallye in Sicht?

Damit der Meme-Coin-Sektor erneut einen Aufschwung erleben kann, wäre zunächst eine generelle Erholung des Kryptomarktes erforderlich. Typischerweise verläuft eine Marktrallye in mehreren Phasen: Zunächst ist es Bitcoin, der eine Kurssteigerung anführt, gefolgt von einer Umschichtung des Kapitals in führende Altcoins wie Ethereum und Solana. Erst in der dritten Phase profitieren kleinere, volatilere Coins wie Meme-Coins, da Anleger hier ebenfalls noch Renditen mitnehmen möchten.

Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass der Meme-Coin-Sektor bereits in dieser Woche eine signifikante Erholung verzeichnen wird. Sollte es Bitcoin und anderen führenden Kryptowährungen jedoch gelingen, in den kommenden Tagen eine starke Aufwärtsbewegung einzuleiten, könnte auch für Meme-Coins Anfang nächster Woche ein erneuter Kursanstieg möglich sein.

Quelle: CoinMarketCap.com

Viele Anleger spekulieren bereits auf die nächste große Phase des Meme-Coin-Hypes, die eintreten könnte, sobald Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht und erstmals in seiner Geschichte über die 110.000-Dollar-Marke steigt. Aktuell liegt Bitcoin jedoch fast 20.000 Dollar unter diesem Ziel, weshalb sich zunächst eine grundlegende Verbesserung des Markt-Sentiments und der Kursentwicklung etablierter Kryptowährungen abzeichnen müsste, bevor Meme-Coins wieder von der Kapitalbewegung profitieren können.

Auf der anderen Seite sehen einige Analysten sogar weiteres Abwärtspotenzial. Die jüngsten Totalausfälle neuer Meme-Coin-Projekte wie TRUMP, MELANIA und LIBRA haben das Vertrauen vieler Anleger in diesen Sektor erschüttert. Daher interessieren sich immer mehr Investoren für Projekte, die über eine tatsächliche Utility verfügen. Ein spannendes Beispiel für ein vielversprechendes Krypto-Projekt, das diesen Anforderungen gerecht werden könnte, ist derzeit unter anderem SOLX.

Anleger setzen vermehrt auf Utility-Projekte wie SOLX

Hierbei handelt es sich um den brandneuen Coin des Krypto-Projekts Solaxy. Das Projekt befindet sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und ist aktuell in der sogenannten Presale-Phase. Das bedeutet, dass die eigene Kryptowährung SOLX heute noch nicht am offenen Markt gehandelt werden kann und auch noch nicht an Krypto-Börsen gelistet ist. Stattdessen ist der Coin ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis erhältlich.

Quelle: Solaxy.io

Das bietet Anlegern die Möglichkeit, sich frühzeitig zu positionieren und im Falle eines erfolgreichen Projektverlaufs maximal zu profitieren. Gleichzeitig ermöglicht es den Entwicklern, ein anfängliches Kapital aufzubauen, um ihre Vision in Zukunft umsetzen zu können. Derzeit können Investoren SOLX mit Bankkarte oder Kryptowährungen wie Solana bzw. Ethereum zum Festpreis von 0,001646 Dollar erwerben. Auf diesem Weg sind bereits über 23,4 Millionen Dollar an Investitionen zusammengekommen, und viele Anleger können es kaum erwarten, dass SOLX bald an Krypto-Börsen gelistet wird.

Besonders spannend an dem Projekt ist die bisher einzigartige Vision der Entwickler. Sie haben sich das Ziel gesetzt, die erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain zu entwickeln. Dadurch sollen in Zukunft Transaktionen auf Solaxy ausgelagert werden können, was wiederum zur Entlastung der Solana-Blockchain beitragen würde. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Netzwerkleistungen stößt Solana häufig an seine Kapazitätsgrenzen, was in der Vergangenheit bereits zu Überlastungen und sogar Netzwerkausfällen führte. Sollte Solaxy diese Probleme nachhaltig lösen können, hätte das Projekt eine große Relevanz für das gesamte Solana-Ökosystem und könnte langfristig weiter wachsen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.