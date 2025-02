Der Bitcoin fällt. Was Anleger jetzt unbedingt tun sollten und ob der Bullenmarkt schon vorbei ist. Aktuell sieht es nicht so rosig aus beim Bitcoin. Wie unten im Chart von Tradingview zu sehen ist, fiel der Bitcoin aus seinem Seitwärtskanal, in welchem er sich seit Mitte November befunden hatte. Wie tief die Kryptowährung jetzt fallen kann, was Anleger unbedingt tun sollten und ob der Bullenmarkt beim Bitcoin schon vorbei ist. Bitcoin: So tief kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...