Der DAX quittierte den Ausgang der Bundestagswahl am gestrigen Montag mit einem Aufschlag von 0,6% auf 22.426 Punkte. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der zweiten Hälfte der Vorwoche in eine Konsolidierung übergegangen war, kam zum Start in die letzte Februar-Woche neues Kaufinteresse in den Markt. Bereits zur Eröffnung bei 22.471 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...