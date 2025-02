Aya Gold & Silver steigert Mineralressourcen in Boumadine

Anzeige / Werbung Aya Gold & Silver hat eine bedeutende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für das Boumadine-Projekt bekannt gegeben. Die neuen Daten zeigen eine erhebliche Steigerung sowohl der angezeigten als auch der vermuteten Ressourcen und verdeutlichen das Potenzial des Projekts, zu einem erstklassigen Bergbauprojekt zu avancieren. Aya Gold & Silver hat eine bedeutende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für das Boumadine-Projekt bekannt gegeben. Die neuen Daten zeigen eine erhebliche Steigerung sowohl der angezeigten als auch der vermuteten Ressourcen und verdeutlichen das Potenzial des Projekts, zu einem erstklassigen Bergbauprojekt zu avancieren. Deutlicher Anstieg der Ressourcen und Ausbaupotenzial Laut der aktualisierten Schätzung umfassen die angezeigten Mineralressourcen nun 5,2 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 91 Gramm pro Tonne (g/t) Silber (Ag), 2,78 g/t Gold (Au), 2,8 % Zink (Zn) und 0,85 % Blei (Pb). Dies entspricht 15,1 Millionen Unzen (Moz) Silber, 449.000 Unzen Gold, 145.000 Tonnen Zink und 44.000 Tonnen Blei. Damit hätten sich die Silberäquivalente im Vergleich zur vorherigen Schätzung um 120 % erhöht, wie das Unternehmen mitteilte.



Die vermutete Mineralressource beläuft sich nun auf 29,2 Mt mit 82 g/t Ag, 2,63 g/t Au, 2,11 % Zn und 0,82 % Pb, was 76,8 Moz Silber, 2,4 Moz Gold, 615.000 Tonnen Zink und 237.000 Tonnen Blei entspricht. Diese Zahlen zeigen eine Steigerung von 19 % und verdeutlichen das wachsende Potenzial des Projekts.

Explorationspotenzial und strategische Erweiterung Besonders hervorzuheben sei, dass 49 % der vermuteten Ressource oberflächennah liegen und somit potenziell für Tagebauprojekte geeignet wären, so das Unternehmen. Die verbleibenden 51 % seien für eine unterirdische Entwicklung vorgesehen, was langfristige Abbaumöglichkeiten eröffnen könnte.



Darüber hinaus bleibe das Gebiet in alle Richtungen offen, was zusätzliche Explorations- und Ausbaupotenziale mit sich bringe. Aya besitzt in der Region eine Landfläche von 271,5 Quadratkilometern und hat kürzlich eine Explorationsgenehmigung für weitere 600 Quadratkilometer erhalten, um potenzielle Erweiterungen zu prüfen.





Management lobt erfolgreiche Explorationsstrategie Benoit La Salle, Präsident und CEO von Aya Gold & Silver, erklärte, dass die Steigerung der Ressourcen auf eine gezielte Explorationsstrategie zurückzuführen sei. Innerhalb von weniger als drei Jahren sei es gelungen, die Gold- und Silberressourcen erheblich zu erweitern und das Boumadine-Projekt zu einem potenziellen "Weltklasse-Asset" zu entwickeln.



Die Bohrungen wurden hauptsächlich auf die Abbaukonzession konzentriert, die jedoch nur einen kleinen Teil des gesamten mineralisierten Gebiets ausmacht. Diese gezielte Strategie habe es ermöglicht, die Landfläche des Projekts um 850 % zu erweitern. Zukünftige Bohrprogramme sollen die Erweiterung bekannter mineralisierter Trends testen und potenziell neue mineralisierte Zonen identifizieren. Ausblick Aya plane, im Jahr 2025 insgesamt 11 Diamantbohrgeräte und drei Rückspülbohrgeräte einzusetzen, um das 140.000 Meter umfassende Bohrprogramm fortzusetzen. Der Schwerpunkt solle auf der Erweiterung der bekannten Trends (Boumadine und Tizi) sowie auf geologische Ziele gelegt werden, die durch vorherige geophysikalische und hyperspektrale Untersuchungen identifiziert wurden. Zusätzlich habe das Unternehmen 24 neue Explorationslizenzen in der Nähe des Boumadine-Gebiets erworben, was das Potenzial für zukünftige Entwicklungsarbeiten weiter steigern könnte. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA05466C1095

