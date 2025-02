Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schwedische Krone (SEK) hat in den wenigen Wochen dieses Jahres eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie habe gegenüber dem Euro von knapp 11,500 auf 11,150 aufgewertet. Die schwedische Nationalbank (Riksbank) sei allmählich am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt und die Senkungen hätten Wirkung gezeigt. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr würden mit 2 bis 2,5% deutlich rosiger als etwa in Deutschland (0,3%) oder in Österreich (0,9%) ausfallen. Zwar habe die Inflation stärker als erwartet zugelegt, sie befinde sich mit 2,2% immer noch auf einem akzeptablen Niveau und an der Tendenz der letzten Monate werde sich voraussichtlich wenig ändern. SEK-Verkäufer sollten auf dem aktuellen EUR/SEK-Niveau zuschlagen. (25.02.2025/alc/a/a) ...

