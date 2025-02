Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Technisch bleibt der Bund-Future in der Defensive, so die Analysten der Helaba.Trotz des Anstiegsversuchs sei er erneut unterhalb der 21-Tage-Linie geblieben, die heute bei 132,43 die erste Hürde darstelle. Darüber sei der Bereich dicht unter 133,00 zu erwähnen, in dem sich unter anderem die 55-Tage-Linie zeige. Um 133,70 würden die 100-Tage-Linie und die Februar-Hochs weiteren Widerstand erzeugen. Auch aufseiten der quantitativen Indikatoren gebe es nichts Unterstützendes. RSI und ADX würden auf das Fehlen einer Trendbewegung aufmerksam machen. MACD und Stochastic lägen dabei unterhalb ihrer Signallinien und so sollten die Haltemarken bei 131,26, 131,00 und 130,28 nicht aus den Augen verloren werden. (25.02.2025/alc/a/a) ...

