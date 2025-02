Boston (www.anleihencheck.de) - Die Reaktion der Märkte auf das Wahlergebnis war bisher gering, so Annalisa Piazza, Anleiheexpertin bei MFS Investment Management.Der Euro habe leicht zugelegt, die Bundesanleihen würden sich seitwärts bewegen. Aktien-Futures lägen leicht im Plus. Am Anleihemarkt sei in der Risikoprämie bereits viel eingepreist worden, was auf die Diskussionen über höhere Haushaltsausgaben, Verteidigung usw. zurückzuführen sei. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Markt weiterhin wachsam auf künftige Informationen zur Finanzpolitik und zu den europäischen Maßnahmen in Bezug auf die Ukraine und die Beziehungen zu den USA achten werde. Bislang sei das Ergebnis aus Anlegersicht relativ günstig. Es werde jedoch mehr politische Klarheit nötig sein, damit sich der Markt substanziell bewege. ...

