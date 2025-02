Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung erwarten die Marktteilnehmer heute die Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauens, so die Analysten der Helaba.Der Index des Conference Boards stehe nur wenige Tage nach dem endgültigen Michigan Sentiment im Kalender. Dieses habe am Freitag letzter Woche klar enttäuscht. Die endgültige Zahl habe ungewöhnlich weit entfernt von der vorläufigen gelegen, die nur auf einen kleinen Rücksetzer bei der Konsumstimmung hingewiesen habe. Nun sei es ein deutliches Minus und so sei die Vorgabe für das heute anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Boards negativ. Unterschiedliche Einflüsse gebe es vonseiten der Aktienkurse und der Benzinpreise sowie der Verbraucherpreise allgemein. Der S&P 500 habe zuletzt noch ein Rekordhoch markiert, was tendenziell positiv auf die Konsumlaune wirken sollte. Belastet habe aber wohl der unerwartet kräftige Anstieg der Verbraucherpreise, auch weil die Benzinpreise weiter geklettert seien. Die Inflationserwartungen der Verbraucher hätten den Michigan-Daten zufolge im Februar stark zugelegt. Zudem gebe es Berichte, dass sich die US-Amerikaner Sorgen über die konjunkturelle Entwicklung machen würden. Die Zollpolitik dürfte dabei ein Grund sein, die angekündigten massenhaften Entlassungen bei Staatsbediensteten würden zudem eher zur Verunsicherung beitragen. Ein erneuter Rückgang des Verbrauchervertrauens wäre der dritte in Folge und würde Zweifel an der im Herbst 2024 begonnen Erholung der Konsumstimmung nähren, die nach dem breiten Tal der Jahre 2022/23 wieder für etwas mehr Zuversicht gesorgt habe. Per Saldo könnten die Zinssenkungserwartungen bezüglich der FED etwas zunehmen, wenngleich eine Lockerung bis zur Jahresmitte wegen der unerfreulich hohen Inflation unwahrscheinlich bleibe. (25.02.2025/alc/a/a) ...

