Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling bringt eine viertürige Version seines in China stark nachgefragten Elektro-Kleinwagens Wuling Hong Guang MiniEV auf den Markt. Angeboten werden drei Varianten zu Preisen zwischen 44.800 und 50.800 Yuan, was umgerechnet etwa 5.900 bis 6.700 Euro entspricht. Der 2020 eingeführte Zweitürer Wuling Hong Guang MiniEV ist seit langem eines der beliebtesten Elektroautos in China und wurde schon 1,5 Millionen Mal verkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...