© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Bitcoin fällt unter 90K, während auch XRP und weitere Altcoins stark einbrechen - wirtschaftliche Unsicherheit, Marktbedingungen und politische Faktoren belasten den Kryptomarkt.Der Kryptomarkt befindet sich erneut im Abwärtsstrudel: Bitcoin (BTC) rutschte am Montag unter die Marke von 90.000 US-Dollar und verzeichnete ein Minus von 6,6 Prozent. Ethereum (ETH) verlor sogar 13 Prozent, während XRP und Solana (SOL) mit Einbrüchen von 13 Prozent bzw. 17 Prozent zu den größten Verlierern gehörten. Der plötzliche Kursrutsch kommt inmitten einer allgemein angespannten Marktlage. Auch an den US-Börsen setzen sich die Verluste der vergangenen Woche fort: Der Nasdaq schloss am Montag mit einem Minus …