Houston American Energy Corp. (HUSA) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Abundia Global Impact Group, LLC (AGIG) getroffen hat, einem Unternehmen, das sich auf die Umwandlung von Abfällen in hochwertige Brennstoffe und Chemikalien spezialisiert hat. Die Übernahme unterstützte die Strategie von HUSA, sein Portfolio zu diversifizieren, seine globale Präsenz zu erweitern und seine umfassende Strategie zur Steigerung des Shareholder Value durch Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien umzusetzen. Die Vereinbarung unterliegt der Zustimmung der HUSA-Aktionäre und den üblichen Abschlussbedingungen.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird HUSA 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von AGIG von den AGIG-Mitgliedern erwerben und HUSA wird an die AGIG-Mitglieder eine Anzahl von HUSA-Stammaktien ausgeben, die 94% der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von HUSA zum Zeitpunkt des Abschlusses entsprechen.AGIG bereitet den Bau seiner ersten modernen Kunststoffrecyclinganlage in Cedar Port, Texas, vor. Die Anlage stellt die erste Phase eines strukturierten, kapitaleffizienten Wachstumsplans dar, der darauf abzielt, AGIGs Technologiepaket zur Herstellung erneuerbarer Brennstoffe und Chemikalien aus Abfällen zu skalieren und einzusetzen.HUSA ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Exploration, Erschließung, den Erwerb und die Förderung von Erdgas- und Erdölvorkommen konzentriert. Ihre wichtigsten Liegenschaften und Betriebe befinden sich im Permian Basin in den USA und in Kolumbien, Südamerika. Darüber hinaus verfügen sie über Liegenschaften in der Golfküstenregion von Louisiana (USA).