DJ Rohstahlproduktion startet schwach ins Jahr

DOW JONES--Die deutsche Rohstahlproduktion ist schwach in das neue Jahr gestartet. Die Produktion fiel um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 2,68 Millionen Tonnen. "Der sehr vorsichtige und von niedrigem Niveau ausgehende Aufwärtstrend der vergangenen Monate hat sich damit nicht fortgesetzt", erklärte die Wirtschaftsvereinigung Stahl.

"Der verhaltene Jahresauftakt ist ein weiterer Beleg dafür, wie dringend jetzt konjunkturelle Impulse benötigt werden, um die wirtschaftliche Schockstarre in Deutschland zu überwinden", betont Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie zeitnah und beherzt handelt - in Berlin und in Brüssel!"

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2025 04:40 ET (09:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.