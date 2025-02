Die Allianz-Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung und bewegt sich nahe ihres jüngst erreichten 52-Wochen-Hochs. Im aktuellen Handelsverlauf pendelt der Versicherungstitel um die Marke von 322 Euro, nachdem er Mitte Februar bei 330,30 Euro seinen bisherigen Höchststand markierte. Die beeindruckende Performance wird durch solide Geschäftszahlen untermauert: Im vergangenen Quartal konnte der Konzern seinen Gewinn pro Aktie deutlich auf 6,54 Euro steigern, was einer erheblichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,49 Euro entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von über 22 Prozent auf 42,80 Milliarden Euro äußerst positiv.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Allianz optimistisch gestimmt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 25,38 Euro prognostiziert. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividendenprognose wurde auf 15,15 Euro je Aktie angehoben, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresausschüttung von 13,80 Euro entspricht. Die nächsten wichtigen Impulse könnte die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 Ende Februar liefern.

