© Foto: Franz Neumayr - picture alliance / picturedesk.com

Der Atomkonzern BWX Technologies hat am Montagabend seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt. Die zeigen fortgesetztes Umsatz- und Gewinnwachstum.Ungeachtet vieler ungelöster Schwierigkeiten steht Atomkraft vor einem Comeback. Der KI-Boom wird in den kommenden Jahren zu einer stark steigenden Energienachfrage führen - und diese soll nach dem Willen von Technologiekonzern wie Microsoft und Amazon verstärkt auch aus Kernenergie gedeckt werden. Für viel Furore haben in den vergangenen Monaten Start-ups wie Oklo und NuScale gesorgt, die sich auf die Entwicklung und den Bau von modularen Kleinkraftwerken spezialisiert haben. Aber auch die Aktien weniger heiß diskutierter Werte haben …