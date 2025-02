Die MTU Aero Engines hat im vierten Quartal 24 ein starkes vorläufiges Ergebnis erzielt: Umsatz und bereinigtes EBIT lagen über dem Konsens, getragen von einer robusten Entwicklung sowohl im OEM- als auch im zivilen MRO-Geschäft. Das Unternehmen hob auch seine Prognose für das Geschäftsjahr 25 an, vor allem aufgrund von Währungseffekten. Die Aktien fielen jedoch um mehr als 10 % aufgrund von Bedenken über einen schwächer als erwarteten Cashflow, da der freie Cashflow im GJ24 um 48 % sank und die Cash Conversion Ratio nur bei 24 % lag. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der Rückgang mit dem wachsenden Bedarf an Working Capital zusammenhängt, das jedoch fast im Einklang mit dem berichteten (nicht bereinigten!) Umsatz stieg. Verbesserungen bei DIO und DSO glichen eine leichte Verschlechterung des DPO fast aus, so dass die Sorgen um den Cashflow übertrieben erscheinen. Nach dem jüngsten Kursrückgang sprechen die soliden Ergebnisse, der robuste Auftragsbestand und der optimistische Ausblick für eine Heraufstufung auf KAUFEN (von HALTEN) mit einem unveränderten Kursziel von 365,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG