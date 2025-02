Deutschland - BIP sinkt um 0,2 Prozent

Werbung







Die deutsche Wirtschaft erlebt erneut einen leichten Rücksetzer.



Wie das Statistische Bundesamt am Dienstagmorgen bekanntgab, ist Deutschlands Wirtschaft im letzten Quartal 2024 erneut geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,2 Prozent. Für das Gesamtjahr ergibt sich ebenfalls ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Hintergrund für die geringere BIP sei unter anderem ein Exportrückgang von Waren und Dienstleistungen in Höhe von -2,2 Prozent. Die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen nahm hingegen um 0,5 Prozent zu. Ebenfalls ausschlaggebend ist die Bruttowertschöpfung, welche 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal abnahm. Insgesamt liegt Deutschland im Vorjahresvergleich deutlich unterhalb der Entwicklung anderer EU-Mitgliedstaaten. Auch die amerikanische Wirtschaft (2,5 Prozent) entwickelte sich 2024 im Vergleich zur deutschen deutlich besser. Für Deutschland ist 2024 das zweite Jahr in Folge mit einem Rückgang an Wirtschaftsleistung. Der deutschen Wirtschaft machen dabei zunehmender internationaler Wettbewerb, hohe Energiekosten und ungewisse ökonomische Aussichten zu schaffen.









