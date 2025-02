Chart des Tages | Gold (25.02.2025)

Gold setzte seinen bemerkenswerten Anstieg in dieser Woche fort und erreichte kurzzeitig ein Allzeithoch von 2.956,19 - pro Unze, bevor es sich leicht zurückzog und bei 2.937,65 - gehandelt wurde. Das Edelmetall hat seit Jahresbeginn beeindruckende 12,3 - und in den letzten zwölf Monaten etwa 44 - zugelegt und damit in dieser Zeit erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit die meisten traditionellen Anlageklassen übertroffen.

Rezessionsängste befeuern die Nachfrage nach sicheren Häfen

Am Montag kam es am Handelstag zu einer entscheidenden Verschiebung in der Marktnarrative von "verzögerter wachstumsfördernder Politik" hin zu Bedenken, dass die Maßnahmen der neuen US-Regierung "möglicherweise beginnen, echten wirtschaftlichen Schaden anzurichten". Diese Stimmungsänderung wurde durch den unerwartet schwachen Dienstleistungs-PMI vom Freitag katalysiert, der den Citi Economic Surprise Index auf den negativsten Stand seit September 2024 trieb. Die enttäuschenden Daten haben in Verbindung mit der DOGE-Kostensenkungsinitiative der Regierung und den Plänen, die Belegschaft der Regierung drastisch zu reduzieren, berechtigte Bedenken hinsichtlich der Staatsausgaben aufkommen lassen.

Erwartete Renditen für Staatsanleihen und Geldpolitik

Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sind auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen (4,34 - da die Anleger zunehmend auf zuvor erfolgte Zinssenkungen der Federal Reserve setzen. Die Swap-Märkte rechnen nun damit, dass die nächste Lockerung durch die Fed etwa zwei Monate früher als noch letzte Woche vorhergesagt eintreten wird, wobei für 2025 Zinssenkungen von etwa 53 Basispunkten eingepreist sind. Die monatliche Auktion des Finanzministeriums für zweijährige Schuldverschreibungen stieß bei indirekten Bietern auf eine Rekordnachfrage, was ein starkes Vertrauen in künftige Zinssenkungen signalisiert...

