Das durch seine Ladeflatrate bekannt gewordene Berliner Startup Jucr ist insolvent. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorff bestellt. Hintergründe zur Insolvenz sind bisher nicht bekannt. Jucr war 2020 gegründet worden und hatte zunächst eine Lade-Flatrate für Privat- und Gewerbekunden als Hauptprodukt. Für einem monatlichen Fixpreis können Kunden an mehr als 250.000 Ladepunkten in Europa so oft und viel laden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...