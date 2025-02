Shanghai (ots/PRNewswire) -Vom 18. bis 20. Februar 2025 stellte SUNMI auf der EuroCIS-Einzelhandelsmesse in Düsseldorf sein neuestes Android-Flaggschiff, die Produkte der dritten Generation, vor. Dies war das weltweite Debüt der V3-Familie. SUNMI präsentierte auch seine verbesserten Softwarefunktionen und umfassenden globalen Dienstleistungen mit lokalisierten Lösungen.Weltweite Premiere der V3-Familie, die die Digitalisierung von Unternehmen in allen Szenarien unterstütztSUNMI stellte auf der EuroCIS 2025 seine intelligenten mobilen Endgeräte der V3-Familie vor und erweiterte damit seine Produktpalette als "weltweit meistverkauftes Android-Mobilgerät" (Nielsen 2023). Diese Serie verfügt über ein schlankes, ultradünnes Design mit einer Höhe von 16,7 mm und ein 6,75-Zoll-HD-Display und wird von einem Qualcomm Snapdragon 8-Kern-Prozessor mit 2,4 GHz und Hyper-WiFi-Technologie angetrieben. Außerdem sind eSIM für globales Roaming und SoftPOS-Funktionen für kontaktloses Bezahlen integriert. Funktionen wie das Scannen von Laser-Barcodes, die Erkennung von Fingerabdrücken und eine Vielzahl von Zubehörteilen sowie ein 50-mm-Hochleistungsdrucker und zwei Druckmodule sorgen für Vielseitigkeit in verschiedenen Szenarien - ob es sich um die Bestellung per QR-Code in Restaurants, PDAs im Einzelhandelsmanagement oder die Online-Auftragsannahme handelt. Durch die Kombination fortschrittlicher Software und Hardware definiert die SUNMI V3-Familie mobile Geschäftsterminals mit ihrer "multifunktionalen Vielseitigkeit" neu und ermöglicht es globalen Händlern, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine neue Ära des intelligenten Geschäftslebens einzuleiten.Nach seiner Premiere auf der NRF-Messe im Januar hat das neue Android-Flaggschiff der dritten Generation von SUNMI seinen ersten Auftritt in Europa und bietet ein verbessertes Einkaufserlebnis. Am SUNMI-Stand zog die vielfältige Produktpalette die Besucher in ihren Bann, darunter das Commercial PAD mit mehreren Größen, Zubehör und Schnittstellen, das FLEX 3 mit seinem modularen und flexiblen Design, die T3-Familie, die ein idealer digitaler Partner für den High-End-Einzelhandel ist, und die P3-Familie, die Bestell- und Zahlungsvorgänge nahtlos integriert. Das bahnbrechende L3 erweiterte die Anwendungsszenarien und zog zahlreiche Zuschauer an, die sich für die ausgestellten Innovationen interessierten und sie bestaunten.Embracing the New Era of Digital Transformation.Während dieser EuroCIS-Veranstaltung arbeitete SUNMI auch mit zahlreichen europäischen Ökosystempartnern für mehrere gemeinsame Sitzungen zusammen. Partner wie Lundi Matin aus Frankreich stellten innovative Lösungen vor, die gemeinsam mit SUNMI für den Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche entwickelt wurden. Octobox aus Deutschland berichtete über die Trends der Zahlungslokalisierung in Europa und ihre Zusammenarbeit mit SUNMI. Die SmartStore AG stellte die Integrationslösung für Mitglieder-Marketing und Self-Checkout vor, die mit den Produkten der dritten Generation von SUNMI erstellt wurde. Das niederländische Fintech-Unternehmen STP hat eine End-to-End-Zahlungssicherheitslösung mit lokaler Zertifizierung vorgestellt. Speedy Kasse demonstrierte, wie die intelligenten Bezahlwaagen von SUNMI in die Digitalisierung deutscher Supermärkte integriert werden können. NEXI, Hanseatic POS und VIVA gaben dem Publikum Einblicke in die globalen und europäischen Zahlungstrends der Zukunft.Führend auf dem Weg in eine intelligente und grüne ZukunftSUNMI hält sich strikt an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die lokalen Anforderungen, sensible Daten innerhalb der Landesgrenzen zu halten, und hat lokale Cloud-Plattformen in Europa und Nordamerika eingerichtet, um insbesondere lokale Geräte zu verwalten und so die Sicherheit und das Vertrauen der lokalen Kunden zu erhöhen. Die lokale Cloud-Verwaltung lokaler Geräte schafft eine sichere digitale Grundlage, die den EU-Vorschriften für europäische Kunden entspricht. Darüber hinaus ermöglicht das neu eingeführte Dual-System-Smart-Terminal SUNMI SUPER Solution einen nahtlosen Wechsel zwischen Android- und Windows-Systemen, wobei auf demselben Gerät unterschiedliche Systemsoftware ausgeführt wird, wodurch die Kosten für Bereitstellung und Hardware erheblich gesenkt werden. Die energieeffiziente ARM-Architektur ermöglicht es, dass Geräte energieeffizienter sind, und entspricht den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung, um den ökologischen Wandel im europäischen Einzelhandel voranzutreiben. Die Android-Flaggschiff-Geräte der dritten Generation von SUNMI zeichnen sich durch plattformübergreifende Softwarekompatibilität aus und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen im Einzelhandel, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (F&B) und in verschiedenen Szenarien. 