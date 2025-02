Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft stärkt die Präsenz des Unternehmens auf dem deutschen Markt- Uniper hat Greening einen EPC-Auftrag zum Bau eines 17 MWp-Solarparks mit über 28 500 Solarmodulen auf der Aschedeponie Wilhelmshaven erteilt- Die geplante jährliche Erzeugung von 17 000 Megawattstunden (MWh) Ökostrom kann rund 4500 Haushalte versorgen- Das Projekt integriert ökologische Maßnahmen wie die Beweidung mit Schafen und unterstützt die Pflege von GrünflächenGreening, ein globales und diversifiziertes Unternehmen, das sich auf die Erzeugung, den Bau von Projekten und die Kommerzialisierung von erneuerbaren Energien konzentriert, hat einen EPC-Auftrag (Engineering, procurement, and construction = Engineering, Beschaffung und Bau) für den Bau eines Solarparks auf der Aschedeponie des ehemaligen Kohlekraftwerks Wilhelmshaven für Uniper erhalten.Das Projekt mit einer installierten Leistung von 17 MWp wird eine Fläche von etwa 14 Hektar umfassen und über 28 500 Solarmodule beherbergen, welche mit speziellen Verankerungssystemen, die für den Deponiestandort entwickelt wurden, sicher montiert werden. Diese Anlage wird jährlich etwa 17 000 MWh erneuerbaren Strom erzeugen und könnte bis zu 4500 Haushalte versorgen.Die Arbeiten umfassen den Bau von zwei Mittelspannungsleitungen mit einer Länge von ca. 5 km, die Detailplanung, die Lieferung von Material, die Bauarbeiten, die mechanische und elektrische Montage, die Prüfung sowie die Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme wird für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet.Neben der Photovoltaikanlage umfasst das Projekt auch ökologische Maßnahmen wie die Beweidung von Grünflächen mit Schafen, die zur Regeneration des Ökosystems, zur Förderung der biologischen Vielfalt und des ökologischen Gleichgewichts beitragen.Deutschland als SchlüsselmarktGreening Germany mit Sitz in Düsseldorf ist auf die Entwicklung und Durchführung von Photovoltaik-, Windkraft-, Biogas- und BESS-Energiespeicherprojekten spezialisiert. Im Einklang mit den internationalen Expansionszielen von Greening auf den wichtigsten europäischen und nordamerikanischen Märkten stärkt dieser Vertrag mit Uniper die Präsenz des Unternehmens auf dem deutschen Markt und trägt zur Dekarbonisierung des Landes bei.Josu Egea, Country Manager von Greening Germany, sagte: "Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, einen Beitrag zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft zu leisten, insbesondere in einem Schlüsselmarkt wie Deutschland, wo wir unsere internationale Expansion fortsetzen. Indem wir Uniper bei der Umwandlung der Aschedeponie in Wilhelmshaven in ein Zentrum für erneuerbare Energien unterstützen, liefern wir nicht nur grünen Strom, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum ökologischen Umbau und arbeiten Hand in Hand mit einem der wichtigsten Akteure der Branche."Jörg Lennertz, Geschäftsführer von Uniper Renewables: "Mit der Nutzung der Aschedeponie des Kohlekraftwerks Wilhelmshaven verwandeln wir eine ungenutzte Industriefläche in eine wertvolle Quelle für erneuerbare Energie. Das Projekt unterstreicht den Einsatz von Uniper für Wilhelmshaven und die nachhaltige Nutzung der vorhandenen Infrastruktur für eine sichere Energieversorgung in der Zukunft. Der PV-Park Voslapper Groden bildet zusammen mit der geplanten Elektrolyseanlage, dem Wasserstoff-Importterminal und dem Besucherzentrum einen wichtigen Eckpfeiler unseres regionalen Projektportfolios."Informationen zu GreeningGreening ist ein weltweit tätiges, vertikal integriertes Unternehmen für erneuerbare Energien, das nicht nur seine eigene grüne Energie erzeugt und vermarktet, sondern dies auch über ein diversifiziertes Technologieportfolio tut: Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Energiespeicherung (BESS). Mit seiner Präsenz auf wichtigen Märkten in Europa und Nordamerika steht Greening an der Spitze der Energiewende.Seit seiner Notierung an der BME Growth im Jahr 2023 hat Greening seine Position gefestigt und bereitet sich darauf vor, ein neues Niveau an Wachstum, Exzellenz und Transparenz zu erreichen. Unsere Vision ist deutlich: eine grünere und nachhaltigere Zukunft zu führen, den globalen Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern und die Einführung sauberer Energielösungen zu fördern.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/greening-errichtet-eine-photovoltaik-anlage-mit-17-mwp-fur-uniper-in-deutschland-302384481.htmlPressekontakt:Sonia Gil,sgil@kreab.com,+34 635 186 188; Adriana Ochoa,aochoa@kreab.com,+34 674 672 475Original-Content von: Greening, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178727/5978478