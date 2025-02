Prosus, der Hauptaktionär von Delivery Hero, steht kurz davor, Europas Food Delivery-Markt mit der 4,1-Milliarden-Euro-Übernahme von Just Eat Takeaway.com (JET) zu verändern und bietet dabei eine 49%ige Prämie auf den 3-Monats-VWAP. Mit diesem Schritt stärkt Prosus sein bereits umfangreiches Food-Delivery-Portfolio, das auch iFood und Swiggy umfasst. Allerdings könnte die regulatorische Prüfung ein erhebliches Hindernis darstellen, insbesondere im Hinblick auf mögl. Bedenken zur Markt-Konzentration. Angesichts des 28%-Anteils von Prosus an Delivery Hero könnten die Behörden Veräußerungen verlangen, bevor sie die Übernahme genehmigen. Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, könnte sie die Konsolidierung in Schlüssel-Märkten vorantreiben. Trotz dieser Unsicherheiten bestätigt mwb research das Kursziel von 49,00 EUR und die Kaufempfehlung (BUY) für Delivery Hero, da kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf das Kerngeschäft erwartet werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE