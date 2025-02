Welche Kryptowährung wird explodieren? 5 Coins, die ein großes Potenzial bieten

Die Welt der Kryptowährungen ist groß und jeden Monat werden Hunderte neue Projekte auf den Markt gebracht. Viele Token sind dabei von äußerst kurzfristiger Natur und können häufig keine Erfolge erzielen. Trotzdem gibt es immer wieder Projekte, die nicht nur kurzfristig auf sich aufmerksam machen können, sondern auch langfristige Renditen versprechen.

Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf gleich fünf verschiedene Krypto-Token, die in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren potenziell explodieren könnten. Dabei verraten wir nicht nur, was die einzelnen Projekte bieten, sondern auch, warum sie uns überzeugen können.

Coin #1: Meme Index ($MEMEX)

Ein Beispiel dafür, wie sich die Krypto-Landschaft in den vergangenen Jahren verändert hat, bietet das junge Projekt Meme Index ($MEMEX): Insgesamt vier verschiedene Indizes auf Krypto-Basis werden hier angeboten, wobei sich diese Index-Varianten ausschließlich auf die verschiedenen Meme-Coins konzentrieren.

Erfahre alles zu Meme Index!

Die vier verschiedenen Varianten unterscheiden sich dabei in der Volatilität beziehungsweise in Bezug auf die Meme-Token, die in den jeweiligen Index aufgenommen werden. Der "Meme Titan Index" basiert zum Beispiel auf den acht größten Meme-Coins am Markt, während der "Meme Frenzy Index" die höchstmögliche Volatilität nutzen möchte und dafür auf neue und kleine Meme-Projekte setzt. Sollte ein erneuter Meme-Coin-Hype anbrechen, könnten vermehrt Anleger zu Meme Index und den $MEMEX-Token wechseln.

Investiere in den Governance-Token $MEMEX!

Coin #2: Sui ($SUI)

Die Layer-1-Blockchain Sui konzentriert sich auf eine hohe Skalierbarkeit, ein innovatives Konsensmodell sowie möglichst geringe Kosten für Transaktionen. Gleichzeitig sollen vor allem Entwickler von dezentralen Anwendungen (dApps) von den Möglichkeiten von Sui profitieren können, da diese effizienter agieren können. Gerade im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi), im Web3-Gaming und bei NFTs kann Sui viele Vorteile bieten.

One of the requests this weekend was $SUI.



This is the area where I would be heavily interested to start buying a position, all the way to $2. pic.twitter.com/Zm2zLxwRFw - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 25, 2025

Zuletzt musste der SUI Kurs nach einem starken Anstieg zum Ende des vergangenen Jahres hin einige Kurskorrekturen durchleben. Der Krypto-Analyst Michael van de Poppe verriet in den heutigen Morgenstunden, dass seiner Meinung nach der SUI-Preis weiter fallen könnte. Dies würde eine hervorragende Möglichkeit bieten, um in den SUI-Token zu investieren, denn langfristig dürfte dieser erneut die Marke von 5 US-Dollar übersteigen - auch wenn er derzeit nur zu einem Preis von 2,70 US-Dollar gehandelt wird.

Coin #3: Best Wallet ($BEST)

Mit dem Erfolg der Kryptowährungen und einem immer breiteren Einsatz zum Kauf von Waren und Dienstleistungen werden auch Krypto-Wallets immer relevanter. Dies zeigt auch das relativ junge Projekt Best Wallet, das innerhalb der ersten sechs Monate nach seiner Einführung über 70.000 Nutzer hatte - mittlerweile ist diese Anzahl sogar auf über 250.000 Nutzer gestiegen.

Besuche den Vorverkauf des $BEST-Tokens!

Die Entwickler der Best Wallet möchten langfristig ihr eigenes Angebot ausbauen. Hierfür wurden nicht nur weitere Features wie eine eigene Krypto-Debit-Karte und ein eigenes Launchpad angekündigt, sondern auch der Vorverkauf des $BEST-Tokens gestartet. Dieser hilft unter anderem dabei, die Gebühren bei Transaktionen zu senken oder höhere Staking-Renditen zu erhalten. Bis zum Jahr 2026 möchte Best Wallet zudem 40 Prozent des gesamten Wallet-Marktes übernehmen, was den $BEST Coin preislich betrachtet in die Höhe treiben könnte.

Kaufe jetzt $BEST-Token zum Presale-Preis!

Coin #4: Litecoin ($LTC)

Der Litecoin musste im vergangenen Monat einige volatile Gefilde durchqueren. Ursprünglich als Hard Fork von Bitcoin geschaffen, sitzt der LTC-Token heutzutage auf einer Marktkapitalisierung von über 8,35 Milliarden US-Dollar und gilt damit weiterhin als eine der größten digitalen Währungen am Krypto-Markt.

Der Litecoin (LTC) Kurs der vergangenen 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Doch in baldiger Zukunft könnte der LTC-Preis unerwartete Höhen erreichen: Derzeit berät die US-Börsenaufsicht SEC darüber, ob in den USA Litecoin-Spot-ETFs zugelassen werden. Dies könnte sogar dafür sorgen, dass sich der Litecoin Kurs dem bisherigen Allzeithoch von über 410 US-Dollar nähert - aktuell wird er lediglich zu einem Preis von 110 US-Dollar gehandelt.

Coin #5: BTC Bull ($BTCBULL)

Die historischen Daten belegen: Der Altcoin-Markt steht und fällt mit dem Verhalten von Bitcoin. Geht es dem BTC-Token gut, folgen viele Altcoins ebenfalls mit Kursanstieg. Kein Wunder, dass das Meme-Coin-Projekt BTC Bull sich deshalb voll und ganz auf die Bitcoin-Zukunft konzentriert.

Die Tokenomics von BTC Bull ($BTCBULL) in der Übersicht.

Um kommende Meilensteine des Bitcoins zu feiern, werden sogar BTC-Airdrops an $BTCBULL-Investoren verschenkt. Außerdem kommt es immer dann zu Tokenverbrennungen, wenn das Bitcoin-Allzeithoch um 25.000 US-Dollar in die Höhe geklettert ist. Gewinnt also Bitcoin, gewinnen auch $BTCBULL-Anleger!

Jetzt $BTCBULL kaufen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.