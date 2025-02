Die Aktie von Home Depot (US4370761029) fiel am Montag um -0,75 % auf 382,42 USD und bleibt damit im aktuellen Abwärtstrend gefangen. Die 200-Tage-Linie rückt als entscheidende Unterstützung in den Fokus. Technische Analyse: Bären übernehmen das Ruder Gleitende Durchschnitte: Der Kurs notiert unter der 20-Tage-Linie (400,82 USD) und der 50-Tage-Linie (403,46 USD), was das Chartbild weiter eintrübt. ...

