Mainz (ots) -Nur sieben Tage nach dem Bund wählt Hamburg. Rot-Grün könnte dort nach letzten Umfragen die Regierungsarbeit nach der Bürgerschaftswahl fortführen. Doch welchen Einfluss haben die Ergebnisse der Bundestagswahl? Am Sonntag, 2. März 2025, 17.50 Uhr, meldet sich ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee live aus dem ZDF-Wahlstudio in Hamburg. Ab 19.35 Uhr ist zudem die "Berliner Runde" zur Wahl in Hamburg im ZDF zu sehen. Zwei Tage vor der Wahl sendet am Freitag, 28. Februar 2025, 13.00 Uhr, das "ZDF-Mittagsmagazin" mit "mima vor der Wahl" ebenfalls live aus der Hansestadt.Nach dem jüngsten "ZDF-Politbarometer" liegt die SPD in Hamburg bei den Wählerinnen und Wählern vorne und hat die Chance, erneut den Ersten Bürgermeister zu stellen. Laut der Umfrage könnte dort Rot-Grün die Mehrheit bei der Wahl zur Bürgerschaft in Hamburg behalten. Amtsinhaber Peter Tschentscher von der SPD liegt zudem in der "Politbarometer"-Frage, wen man am liebsten als Regierungschef oder Regierungschefin hätte, vor Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen, und Dennis Thering, dem Spitzenkandidaten der CDU.ZDF-Wahlstudio im Congress Center HamburgDas ZDF sendet aus dem Congress Center Hamburg, wo alle Medienanstalten ihre Studios aufbauen. Von dort begrüßt ab 17.50 Uhr ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer. An ihrer Seite der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute journal"-Redaktionsleiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen die aktuellen Hochrechnungen und Analysen präsentiert.In der 19.00-Uhr-"heute"-Sendung mit Moderatorin Jana Pareigis treffen im ZDF-Wahlstudio die Hamburger Spitzenkandidaten aufeinander."Berliner Runde" im ZDFDirekt im Anschluss an die 19.00-Uhr-"heute"-Sendung geht es ab 19.25 Uhr live aus dem ZDF-Wahlstudio weiter. Gegen 19.35 Uhr steht die 30-minütige "Berliner Runde" auf dem ZDF-Programm. ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann begrüßt Vertreterinnen und Vertreter der im Bundestag präsenten Parteien zum Schlagabtausch nach der Bürgerschaftswahl. Im Anschluss daran ist das ZDF-Wahlstudio live aus Hamburg noch bis 20.15 Uhr auf Sendung.Der Wahlabend onlineDer gesamte Wahlabend ist auch live in der ZDFmediathek zu verfolgen. Dort sowie auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App sind jederzeit alle Informationen zum Wahlabend in Hamburg verfügbar: Statements von Bundes- und Landespolitikern werden dort ebenso abrufbar sein wie aktuelle Prognosen und Hochrechnungen. Auf facebook.com/ZDFheute/ und Instagram/zdfheute/ werden zudem Stimmen der Wahlgewinner und Wahlverlierer gesammelt, dazu können Nutzerinnen und Nutzer in Erklärgrafiken die interessantesten Analyseergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen einsehen."mima vor der Wahl" live aus dem ehemaligen Hauptzollamt in HamburgZwei Tage vor der Wahl zur neuen Bürgerschaft in Hamburg sendet das "ZDF-Mittagsmagazin" am Freitag, 28. Februar 2025, 13.00 Uhr, eine Sonderausgabe aus Hamburg. Live aus dem ehemaliges Hauptzollamt wird Moderator Andreas Wunn darin mit den dortigen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten über die aktuelle Lage in der Hansestadt sprechen und über ihr jeweiliges Wahl-Programm. Der amtierende Erste Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD wird ebenso zu Gast sein wie Katharina Fegebank von Bündnis 90/Die Grünen, außerdem Dennis Thering von der CDU, Dirk Nockemann von der AfD und Cansu Özdemir von der Partei Die Linke. Als Gesprächsgast gibt zudem Britta Hilpert, Leiterin des ZDF-Landesstudios in Hamburg, ihre Einschätzung zur politischen Situation in der Hansestadt.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2025 im ZDF" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den ZDF-Wahlsendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahl2025) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zur Wahl in Hamburg (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-in-hamburg-1).Hier finden Sie Infos zur Bürgerschaftswahl in Hamburg auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/hamburg-wahl-102.html).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5978505