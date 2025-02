FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Just Eat Takeaway anlässlich eines Übernahmeangebots von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Silvia Cuneo passte das Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 16,00 auf 20,30 Euro an. Damit gleiche es nun der Kaufofferte von Prosus, die strategisch einen Sinn ergebe und die Landschaft im Bereich der Essenslieferdienste verändere, schrieb sie. Der Tech-Investor stärke damit seine Position in einem wichtigen Wachstumssektor./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012015705