Die Porsche AG verzeichnete am Dienstag einen merklichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel rutschte die Aktie des Sportwagenherstellers um 0,7 Prozent auf 58,88 Euro ab, nachdem sie bereits mit negativen Vorzeichen in den Handelstag gestartet war. Dieser Rückgang verdeutlicht die aktuelle Herausforderung für den Stuttgarter Automobilbauer, dessen Aktienkurs sich derzeit deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 96,56 Euro bewegt. Die Handelsdynamik zeigte sich in einem gesteigerten XETRA-Volumen von über 97.000 Aktien, was das erhöhte Interesse der Marktteilnehmer widerspiegelt.

Analysten sehen Potenzial trotz schwächerer Quartalszahlen

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten mittelfristig Aufwärtspotenzial für die Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70,13 Euro, was einen möglichen Aufschlag von etwa 19 Prozent zum aktuellen Niveau bedeutet. Diese Einschätzung erfolgt ungeachtet der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen Gewinnrückgang auswiesen. Das Ergebnis je Aktie sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,29 Euro auf 0,67 Euro, während der Umsatz um 6,12 Prozent auf 9,11 Milliarden Euro zurückging. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,27 Euro je Aktie, während die erwartete Dividende mit 2,12 Euro leicht unter dem Vorjahresniveau von 2,31 Euro liegen dürfte.

Anzeige

Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 25. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...